Daniel Monfort, ante su primer Campeonato de España Absoluto de marcha atlética

Daniel Monfort (20 años, La Pobla de Tornesa, Castelló) afronta este domingo en Cieza (Murcia) su su primer Campeonato de España absoluto de marcha atlética. Además, no es un debut cualquiera. Coincide con su estreno oficial en la nueva distancia olímpica, los 21 km. "Tenía muchas ganas de que llegara este momento y de afrontar mi primer Campeonato de España Absoluto. Competir y medirme con los mejores siempre me gusta, me motiva. He puesto muchas ganas en la preparación de esta competición. Y la verdad, experimento, sobre todo, ilusión y curiosidad por ver cómo respondo. No tengo miedo a esta nueva distancia", dijo Monfort en declaraciones al Proyecto FER, en las que señaló que firmaría un top-5 global y un podio parcial Sub-23, "no suena mal. Es más, creo que estoy en condiciones de conseguirlo".

Hace apenas dos semanas, hizo su primer test sobre 21 km. en el mismo escenario del Nacional de este fin de semana: "Realicé un test de 26 km a un ritmo bastante exigente e interesante. Las sensaciones fueron muy buenas, la verdad. Falta por mejorar la coordinación en el paso por los avituallamientos, que es algo nuevo para mí. Con respecto al circuito, no me entusiasma. Tiene muchos desniveles y giros, pero, al fin y al cabo, es el mismo para todos", señaló. "Voy a buscar resultados ambiciosos. Si no los consigo, no pasará nada. Todo el trabajo de esta temporada me servirá para los siguientes años", destacó el atleta.

Su calendario

Monfort cumple en 2026 su primer curso como Sub-23. No podrá disputar el Campeonato de Europa Sub-23, un torneo de celebración alterna: lo hubo en 2025, no lo hay en 2026, volverá a desarrollarse en 2027. Por tanto, para estar presente en gran una competición internacional durante la actual temporada, el deportista FER deberá ser seleccionado o para la Copa del Mundo de marcha atlética por conjuntos (por países), prevista en Brasil para el fin de semana del 11-12 de abril, o para el Campeonato de Europa absoluto al Aire libre, fijado en Birmingham entre el 12 y el 16 de agosto.

Sus opciones de estar en Brasil pasan por "en primer lugar, conseguir la mínima, fijada en 1:28:30. También hay una mínima para los Sub-23 (1:29:30), aunque la importante y la que cuenta es la marca Absoluta. Y después, acabar la prueba entre los cinco primeros. Paul McGrath y Diego García Carrera son fijos. Por tanto, quedan tres plazas disponibles".