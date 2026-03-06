La Fundación 'Pedaleando con Ainhoa' celebra una gala benéfica por la investigación contra el cáncer

La investigación contra el cáncer infantil sigue necesitando muchísimos recursos que ayuden a avanzar en estudios que permitan erradicar esta gran lacra que cada año siega miles de vidas. Muchos niños carecen de tratamientos eficaces y adaptados que les permitan luchar contra su patología y solamente los estudios y la investigación pueden revertir esta situación.

Llevar a cabo estos estudios requiere de fondos mayores de los que a día de hoy reciben los investigadores, algo que ha motivado el nacimiento de multitud de organizaciones sin ánimo de lucro encaminadas a la recaudación de fondos que se destinen a la lucha científica contra esta maldita enfermedad.

Una de estas iniciativas es la Fundación 'Pedaleando con Ainhoa', que nació "del amor y el recuerdo de Ainhoa", una niña que tristemente falleció a causa de esta enfermedad y cuya historia se transformó en un compromiso "de convertir su memoria en esperanza para otros niños y familias" y que se materializó en una fundación sin ánimo de lucro que busca recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, especialmente en tumores cerebrales pedriátricos, colaborando con proyectos científicos de referencia.

A lo largo de la vida de esta Fundación se han donado 20.000 euros, por ejemplo, a la Clínica Universidad de Navarra para la Fase II de su Ensayo Clínico multicéntrico en niños con tumores cerebrales de alto grado, una terapia viral selectiva que destruye células tumorales respetando el tejido.

También se destinaron 19.800 euros al Proyecto de Biomarcadores en Gliomas Pediátricos al hosital La Fe de Valencia. Es un estduio que analiza el ADN tumoral circulante en sangre y líquido cefalorraquídeo con el objetivo de mejorar el diagnóstico, el seguimiento y la detección precoz de recaídas.

Gala Benéfica el próximo 17 de abril

El problema sigue estando y la voluntad de luchar contra él continúa intacto. Es por ello que desde esta Fundación van a realizar una gala benéfica de la que esperan que salgan recursos para poder seguir investigando. La gala tendrá lugar el 17 de abril a las 20:30 horas en 'El Picaor - Ibi', empezando con una recepción de los asistentes y una exposición de arte.

A las 21:00 horas la presidenta de la Fundación, Laura Esteve, dará la bienvenida a los asistentes antes de pasar a un espacio de concienciación y ciencia con doctoras de La Fe y de la CIMA Universidad de Navarra antes de pasar a una cena a las 22:00 "con mucha magia, música y sorpresas".

Es la primera edición de esta gala cuya entrada tendrá un valor de 100 euros por persona que serán destinados a la investigación contra el cáncer infantil. Los cauces para colaborar son los siguientes: mediante transferencia bancaria al titular: Fundación Pedaleando con Ainhoa IBAN: ES80 3159 0071 3030 5359 9621 o a través de Bizum Código: 12550 Destinatario: Fundación Pedaleando con Ainhoa. Para asistir a la gala habrá que enviar un correo gala@pedaleandoconainhoa.org con el justificante de pago.

También ofrecen la posibilidad de hacer donaciones a la fundación más allá de la gala para que todo el que quiera pueda contribuir en esta iniciativa que persigue la mejor dotación de medios a los investigadores contra esta enfermedad.