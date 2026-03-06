Héctor Catalá prepara la temporada con el Europeo de Tarragona en el punto de mira

Héctor Catalá (Serra, Valencia, 37 años) prepara la nueva temporada. En esta ocasión, sin competiciones internacionales inmediatas a la vista, Héctor y su equipo de trabajo han decidido descartar el desgaste de los viajes al extranjero, y optar por disputar pruebas en la Comunitat Valenciana. Así, la primera gran cita para el triatleta paralímpico del Proyecto FER no llegará hasta el 13 de junio, con el Campeonato de Europa de triatlón paralímpico, que se disputará en Tarragona.

Publicación de Facebook sobre preparación.

“Aunque en el mes de abril y mayo ya se celebra alguna prueba importante a nivel internacional, hemos convenido que era mejor sacrificar los viajes y respetar la rutina de entrenamientos. Por supuesto, en esos meses de abril y mayo, disputaré alguna carrera, pero será aquí, en la Comunitat Valenciana, y me lo tomaré como un ensayo de cara al primer gran examen del curso: el Campeonato de Europa, que se celebrará en Tarragona a mediados de junio. Este evento me motiva mucho. En primer lugar, porque defiendo el título de campeón continental logrado en 2025 en Besançon, Francia. Y después, porque el destino es tan cercano que muchos familiares y amigos se desplazarán a Tarragona a verme competir y a animarme”, comentó Héctor Catalá en declaraciones al Proyecto FER.

El Mundial, también en España

La segunda gran competición de 2026, el Campeonato del Mundo, también se celebra en suelo español, en Pontevedra a finales de septiembre. En este caso, Catalá buscará revancha. El pasado 17 de octubre de 2025, en el Mundial del pasado curso celebrado en Australia, un inoportuno pinchazo nada más empezar el tramo de ciclismo arruinó sus esperanzas : “Es curioso. Llevo 12 años como triatleta profesional y, felizmente, apenas he sufrido percances. Pero las pocas desgracias que he sufrido han sido muy frustrantes y en eventos muy señalados. Primero, la caída en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y la pasada temporada, el pinchazo en el Mundial de Australia. Y curiosamente, en los dos casos, estaba compitiendo muy bien y albergaba opciones muy serias de subir al podio”, dice resignado, el deportista FER.

Compitiendo a un gran nivel a los 37 años

Sobre si es un milagro que, a sus 37 años, y tras unas últimas temporadas de ciertas turbulencias tanto físicas como mentales siga ofreciendo unas excelentes prestaciones y continúe compitiendo a un altísimo nivel, Héctor Catalá no habla de “milagro, sino de trabajo, de perseverancia, de resistencia, de mentalidad, de no rendirte, de creer en lo que haces… Dicho todo esto, sí es cierto que seguir siendo competitivo a ciertas edades tiene mucho mérito. Y tampoco quiero olvidarme de mi nuevo compañero y guía, Diego Mñentrida, con quien estoy muy cómodo y absolutamente compenetrado”, señaló el paratriatleta de Serra.

Noticias relacionadas

Publicación de Héctor Triatlón sobre la temporada 2025.

Respecto a las opciones de llegar y hacerlo con garantías de éxito a los Juegos de Los Ángeles 2028, mantiene su discurso habitual: “Digo lo habitual. Entrenamiento a entrenamiento, día a día. Ni antes era tan malo o parecía incapaz de conseguir grandes resultados, ni tras el buen año 2025 soy muy bueno y lo voy a ganar otra vez todo. Paso a paso. El tiempo dirá”.