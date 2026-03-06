ATLETISMO
El III Gran Premio Velas Maraton, a ritmo de récord de inscritos
La carrera se encuentra en el segundo tramo de inscripciones y se acerca a los 1.000 corredores
J. ROMERO
El III Gran Premio Velas Maraton se encuentra en su particular cuenta atrás para su celebración. La cita está programada el próximo 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.
Inscripciones abiertas
Tras abrir sus inscripciones a finales del pasado mes de enero, la organización tiene en marcha desde hace algunos días el segundo tramo para poder apuntarse. El precio ahora mismo estipulado para correr en la 10K es de 15 euros, mientras que para la 4K es de 12 euros.
Con cerca de 800 corredores inscritos, el club organizador, Velas Maraton, espera alcanzar, o incluso superar, los 1.000 corredores, objetivo marcado desde un inicio.
Las inscripciones siguen abiertas a través de la plataforma Cronorunner.
Novedad
Una de las novedades para este año es el hecho de que habrá un premio económico para los tres primeros clasificados Absolutos tanto en categoría masculina como femenina. De esta manera se repartirán 150, 100 y 50 euros para los corredores que ocupen el podio.
Este será uno de los incentivos que ofrezca la jornada, sin olvidar lo motivante que resulta el poder correr sobre correr sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo bajo la luz de las estrellas y por supuesto, disfrutar de un gran ambiente post carrera con música en directo y la posibilidad de cenar con el resto participantes.
Superdeporte y Levante Televisión volverán a ser los medios oficiales de la carrera.
