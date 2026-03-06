El III Gran Premio Velas Maraton, a ritmo de récord de inscritos

El III Gran Premio Velas Maraton se encuentra en su particular cuenta atrás para su celebración. La cita está programada el próximo 16 de mayo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Publicación de Circuit Ricardo Tormo sobre la cita del 16 de mayo.

Inscripciones abiertas

Tras abrir sus inscripciones a finales del pasado mes de enero, la organización tiene en marcha desde hace algunos días el segundo tramo para poder apuntarse. El precio ahora mismo estipulado para correr en la 10K es de 15 euros, mientras que para la 4K es de 12 euros.

Publicación de Superdeporte en Facebook sobre inscripciones abiertas.

Con cerca de 800 corredores inscritos, el club organizador, Velas Maraton, espera alcanzar, o incluso superar, los 1.000 corredores, objetivo marcado desde un inicio.

Las inscripciones siguen abiertas a través de la plataforma Cronorunner.

Novedad

Una de las novedades para este año es el hecho de que habrá un premio económico para los tres primeros clasificados Absolutos tanto en categoría masculina como femenina. De esta manera se repartirán 150, 100 y 50 euros para los corredores que ocupen el podio.

Este será uno de los incentivos que ofrezca la jornada, sin olvidar lo motivante que resulta el poder correr sobre correr sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo bajo la luz de las estrellas y por supuesto, disfrutar de un gran ambiente post carrera con música en directo y la posibilidad de cenar con el resto participantes.

Noticias relacionadas

Superdeporte y Levante Televisión volverán a ser los medios oficiales de la carrera.