Recta final de temporada para el Léleman Conqueridor

Este sábado 7 de marzo, el Léleman Conqueridor afronta uno de los partidos más complicados en el peor momento de la temporada. El equipo viajará hasta el Gran Canaria Arena para disputar la 19ª jornada de Superliga frente al CV Guaguas. Será el primer escalón de los cuatro que tiene por delante los valencianos, que todavía no se han asegurado su presencia en los play-off tras los últimos resultados. En el horizonte, Conectabalear CV Manacor, como campeón de Copa, visitará el Nou Moles, y dos duelos directos ante Pamesa Teruel y Unicaja Costa de Almería, rival este fin de semana dle Servigroup Playas de Benidorm, que pueden ser determinantes para las aspiraciones.

Visita complicada a Canarias

El equipo Léleman Conqueridor Valencia tiene el difícil reto de dar la sorpresa este fin de semana ante el actual líder. CV Guaguas llega después de caer en semifinales de la Copa del Rey y tras un partido complicado ante el Montpellier HSC VB en los play-off de la Champions League. A pesar de esa exigencia, el conjunto grancanario mantiene su condición de favorito en casa ante un Léleman Conqueridor que arrastró los problemas de Superliga también en la Copa del pasado fin de semana.

La diferencia de puntos en la clasificación es significativa, con CV Guaguas doblando los 26 puntos del Conqueridor. En séptima posición, y con la incerteza de los últimos resultados, el conjunto de Nou Moles todavía tiene que asegurarse matemáticamente su presencia en la siguiente fase. UC3M Voleibol Leganés con 20 puntos, o Unicaja Costa de Almería con 21, acechan y amenazan la calma tensa que viven los valencianos.

La Copa del Rey era una de las grandes esperanzas que había depositada en la temporada pero un gran CV Melilla, finalista del torneo, se encargó de evaporar la ilusión de los anfitriones. Aunque no partían como favoritos, pasar de ronda para despejar fantasmas hubiera sido un gran impulso para una plantilla que tiene un difícil calendario por delante.

El partido de ida se disputó el 29 de noviembre en Nou Moles con un 0-3 paralos amarillos (19-25/24-26/20-25). Walla Souza lideró a los suyos ante un combativo Léleman Conqueridor con 20 puntos, dos de ellos de saque directo y cinco de bloqueo, Precisamente esa faceta del juego con 14 bloqueos por 3 solo de los valencianos fue una de las claves de la victoria grancanaria. Por aquella fecha, el Conqueridor tenía la baja de Manu Furtado, que después de tres meses volvió a competir la pasada jornada y espera contribuir en la recuperación del equipo en esta recta final.

El Servigroup Playas de Benidorm, con la ambición de seguir sumando ante Unicaja Costa de Almería

Tras la jornada de descanso motivada por la disputa de la Copa del Rey, la Superliga Masculina regresa este sábado al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde el Servigroup Playas de Benidorm recibirá a Unicaja Costa de Almería (17:00 horas) en un encuentro de enorme importancia para los intereses del conjunto benidormense.

El equipo dirigido por Matías Guidolin afronta el choque con buenas sensaciones después de la importante victoria lograda en la última jornada en el polideportivo Nou Moles (Valencia) ante Léleman Conqueridor Valencia, un triunfo que permitió al Servigroup Playas de Benidorm salir de los puestos de descenso y reforzar la confianza del grupo en el tramo decisivo de la temporada.

Además, el conjunto benidormense recupera efectivos importantes para este encuentro, ya que el capitán y colocador Sergio Ramírez vuelve a estar al cien por cien tras perderse el último compromiso, lo que permite al técnico argentino contar con todos sus jugadores disponibles, incluído el central colombiano Leandro Mejía, que debutará ante su afición.

El entrenador del Servigroup Benidorm ha destacado el buen trabajo realizado por el equipo durante estas dos semanas sin competición: “El grupo está bien. Hemos aprovechado la semana de Copa del Rey para trabajar algunas cosas específicas, mejorar aspectos físicos y reforzar el estado de ánimo y la convivencia del equipo”.

Guidolin también subraya la importancia de volver a competir ante la afición del Palau: “Estamos con la perspectiva de volver a jugar en casa y de sumar puntos ante un rival histórico de la competición”.

El conjunto almeriense, uno de los clubes más laureados del voleibol español, llega tras atravesar una temporada marcada por diversas lesiones que han obligado a dar protagonismo a jugadores jóvenes del club.

Sin embargo, el técnico benidormense advierte de la peligrosidad del rival: “Es un equipo que ha sufrido muchas lesiones de jugadores de experiencia, pero que ha sabido competir con jugadores juveniles que lo han hecho muy bien en momentos importantes. Ahora llegan con muchos de sus jugadores recuperados y será un partido muy competitivo”.

Por ello, el cuerpo técnico ha centrado buena parte del trabajo semanal en preparar diferentes escenarios tácticos: “Tenemos que tener bien estudiadas sus situaciones de juego y las posibles alineaciones. Hemos trabajado sobre la confianza y el estado de ánimo del grupo para darle continuidad al buen resultado de Valencia y darle más jerarquía a nuestro juego”.

El Servigroup Playas de Benidorm recibirá a Unicaja Costa de Almería (17:00 horas) en un encuentro de enorme importancia para los intereses del conjunto benidormense. / Noemie Seco

La 19ª jornada de la Superliga Masculina presenta enfrentamientos clave tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia. Para el Servigroup Benidorm, sumar en este encuentro supondría un paso muy importante para consolidarse fuera de los puestos de descenso y afrontar con mayor tranquilidad el tramo final del campeonato.

Consciente de lo mucho que hay en juego, el club ha querido hacer un llamamiento especial a todos sus aficionados para llenar las gradas del Palau d’Esports l’Illa y convertir el pabellón en un auténtico fortín.