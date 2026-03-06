Superdeportes 06/03/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 25 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la Entrevista Teika, a las jugadoras del Valencia CH, las hermanas Julieta y Martina Santos. El equipo valenciano, que está realizando una gran temporada, empieza la Segunda Fase de la DHB Femenina, después del parón de invierno, con un claro objetivo: conseguir el ascenso a la DHA. Mientras, en la sección multideporte, patrocinada por FibraValencia, recordamos los mejores momentos de FibraValencia en la Copa del Rey de Voleibol, como colaborador oficial de la RFEVB. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol reservamos un espacio para el deporte inclusivo y adaptado. Recibimos al presidente y entrenador del equipo de basket en silla de ruedas, AGC ADIV, Victor Carnero, y al jugador Henry Ganuza, capitán de la selección de El Salvador. El pabellón de la UPV acoge, este domingo, el primer derbi autonómico de los últimos 20 años. Se enfrentan al Elche. Por último, cerramos con la sección fija de Pilota Valenciana. En esta ocasión, conversamos con las jugadoras del equipo que representa a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell en la Lliga Caixabank de Raspall Femení Pro: Victoria, Anabel y Marina. Las tres finalistas de la Lliga llegan acompañadas de nuestro experto en el deporte autóctono, Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).
