El Fertiberia Puerto Sagunto gana en Oviedo y afianza la segunda plaza

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto venció por 21-26 al Confía Base Oviedo en el Polideportivo de Vallobín, pese a tener que reponerse a una complicada segunda parte, en un partido correspondiente a la 23ªjornada de la División de Honor Plata Masculina.

El encuentro arrancó con muchas imprecisiones por parte de los rojiblancos en el apartado ofensivo, con hasta tres pérdidas en los tres primeros minutos, que fueron compensadas con las paradas de Juani Villarreal, evitando que los locales abrieran una primera brecha en el marcador. La primera exclusión de dos minutos para Antonio Capitán en el minuto cinco no fue aprovechada por los ovetenses y, de hecho, el parcial fue de 1-2 favorable a los visitantes.

Los goles de Javier Olivares y Carlos Martín provocaron el 3-6 en el minuto 12, momento en el que Daniel Bandrés solicitó su primer tiempo muerto, que parecía surtir efecto, ya que los asturianos recortaron diferencias, pasando del 3-6 al 5-6. Sin embargo, rápidamente los porteños volvieron a disfrutar de una nueva máxima ventaja de +4 (5-9), liderados por un Carlos Martín con un 100 % de efectividad en sus lanzamientos. Acto seguido llegó una nueva máxima de +5 (6-11) en el minuto 24, gracias a un Juani Villarreal que se fue al descanso con ocho intervenciones (incluida una pena máxima) y al lanzamiento exterior de Arnau Fernández, que alcanzó el descanso con cuatro tantos en su casillero y un resultado de 8-12.

Segunda parte

Tras la reanudación, Javier Olivares siguió dirigiendo de manera excelente a sus compañeros desde la posición de central, anotando dos dianas en los primeros dos minutos. En una nueva inferioridad numérica, los visitantes ampliaron su ventaja hasta nuevas máximas de +6 (9-15) y +7 (9-16), lo que obligó al entrenador del conjunto asturiano a detener el partido en el minuto 35. El +8 (9-17) parecía definitivo, pero un parcial de 6-0 metió de lleno a los locales en el partido al llegar al ecuador de la segunda mitad. Oriol Teixidor consiguió frenar la sequía goleadora de su equipo, que se había quedado anclado en los 17 goles.

Estadísticas del Fertiberia Puerto Sagunto de su partido en Oviedo. / RFEBM

A falta de seis minutos para el final comenzó a vivirse un nuevo partido dentro del encuentro, con el empate a 20 goles que lograron los locales. Paco Ruiz asumió la responsabilidad desde los siete metros y convirtió tres penas máximas de manera consecutiva. Una nueva parada de Juani Villarreal y la doble inferioridad numérica a la que se enfrentaron los ovetenses en los dos últimos minutos frenaron su intento de remontada épica. Con esta doble superioridad numérica, los valencianos ampliaron la diferencia en el marcador hasta el definitivo 21-26.

Con esta nueva victoria, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto seguirá una semana más en la segunda posición de la tabla clasificatoria con un total de 34 puntos. El siguiente compromiso será el próximo sábado día 14, cuando recibirá al Trops Málaga en el Pabellón Port de Sagunt a partir de las 18:30 horas.

FICHA TÉCNICA:

Confía Base Oviedo (21): Juan Gamallo (-), Raúl Blanco (2), Javier Colías (1), Joaquín Pérez (1), Tomás Bautista (-), Pablo Fernández (5), David Pulgar (-), Rubén Menéndez (-), Hélio Pina (1), Jorge Ureña (1), Gonzalo Pulgar (1), Elián Goux (4), Javier Sánz (3), Emiliano Franceschetti (2), Juan Prieto (-).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (26): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (-), Olivares (4), Francisco Ruiz (4), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (-), Arnau Fernández (5), Gonzalo (-), David García (-), Matheus de Novais (-), Macrino Pérez (-), Serradilla (1), Capitán (4), Carlos Martín (5), Teixidor (2).

Árbitros: Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega.

Exclusiones: Javier Colías por partida doble; Hélio Pina, Emiliano Franceschetti, Antonio Capitán, Carlos Martín y Oriol Teixidor en forma de dos minutos y Emiliano Franceschetti, Ricardo Díez, Alex Pozzer y Fernando Calero mediante tarjeta roja amarilla.

Parciales: 1-1, 3-4, 4-6, 5-9, 6-11, 8-12 (descanso); 9-15, 12-17, 15-18, 17-20 20-20 y 21-26 (final).

Noticias relacionadas

Incidencias: Partido de la 23.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Polideportivo de Vallobín.