El Léleman Conqueridor da la campanada ante el CV Guaguas... sin Zanini

El Léleman Conqueridor se desquitó este sábado en el Gran Canaria por 0-3 (24-26/14-25/19-25). Los valencianos aprovecharon las rotaciones del CV Guaguas, que había jugado días antes octavos de la Champions, para dar un golpe sobre la mesa y resarcirse de los últimos resultados. Pablo Díaz, segundo entrenador, fue el encargado de dirigir al equipo de forma interina en esta victoria. El club decidió que Emanuele Zanini no viajara con el equipo debido a una falta grave durante los entrenamientos de esta semana.

A pesar de las complicaciones con las que llegaba el equipo a casa del líder, los valencianos saltaron a pista serios y concentrados. El conjunto local, con bastantes rotaciones, no pudo frenar las ganas de resurgir que tenía el Léleman Conqueridor después de una mala racha. El marcador se empezó a estirar con una primera intentona de los visitantes que obligó al primer tiempo muerto del partido (10-12). Almansa se encargó de darle la vuelta a la situación desde el saque pero no duró mucho la ventaja. El Conqueridor seguía creyendo con firmeza y un bloqueo de Rubén puso la máxima diferencia (16-19). Gestionando la manga, el conjunto visitante llegó a tener dos bolas de set que evitaron los grancanarios con un soberbio bloqueo de Rousseaux a Pernambuco. Pablo Díaz solicitaba tiempo muerto para evitar que se le fuera la buena dinámica. En la vuelta a pista el equipo respondió llevándose un valioso primer set.

Segundo set

La sorpresa en el Gran Canaria Arena continuó con una espectacular manga del Léleman Conqueridor, que se desquitaba del doloroso set encajado en Copa exhibiéndose en casa del líder. Los valencianos lograban ponerse tres arriba pero el tiempo muerto de Camarero reconducía el marcador al siete iguales. Javier Monfort, con dos saques directos, recuperaba la ventaja hasta el 8-11 y la diferencia se iba a ir aumentando de forma sonrojante. El doble bloqueo de Rubén y Pernambuco abría la diferencia a seis, y posteriormente Monfort replicaba con otro bloqueo para aumentar a siete. Los visitantes estaban recuperando la sonrisa desplegando todo su potencial. Sin ataduras, sin presión, al Conqueridor le salía cada acción para cerrar de forma sorpresiva la segunda manga por 14-25.

Tercer set

El conjunto amarillo se resistía a las ofensivas visitantes pero un excelso Facu Funes, con dos bloqueos sobre la red, mandaba el electrónico al 6-9. Después de un tiempo muerto de Camarero, el triplo bloqueo sobre el argentino volvía a igualar la distancia. Sin bajar el pie del acelerador, el Conqueridor mantenía el mismo nivel. Sin dejarse llevar por la euforia y bien plantados se marchaban cuatro arriba (12-16). Los visitantes seguían implacables y sin titubear acabaron asaltando el Gran Canaria Arena, que no veía perder a su equipo en casa desde el 18 de febrero de 2024. Con esta victoria, el Léleman Conqueridor escala hasta la quinta posición y se sitúa con 29 puntos. Una cifra que le permite coger aire y respirar con mayor tranquilidad para ver cumplir el objetivo de estar en los play off del próximo mes.