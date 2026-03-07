Roberto Heras será el embajador de la Aitana Tour 2026

La marcha ciclodeportiva Aitana Tour presentó este viernes en el hotel Albir Playa su quinta edición, en un acto que congregó a representantes institucionales, patrocinadores, organizadores y numerosos aficionados al ciclismo, confirmando el crecimiento y la consolidación de una prueba que se ha convertido en una de las citas destacadas del calendario cicloturista nacional. Durante la presentación se anunció, además, que el laureado exciclista Roberto Heras, cuatro veces ganador de La Vuelta a España, será el embajador de la Aitana Tour 2026, aportando su experiencia y prestigio a una prueba que continúa dando pasos firmes en su posicionamiento dentro del panorama cicloturista.

El evento, que registró una gran asistencia de público, sirvió para dar a conocer los principales detalles de la edición de 2026, que volverá a reunir a cientos de ciclistas para recorrer algunos de los puertos más emblemáticos del interior de la provincia de Alicante en el entorno privilegiado de la Marina Baixa.

Felipe Orts, entre los asistentes

La presentación contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del ciclismo como Quique Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana; el ciclista Felipe Orts, ocho veces campeón de España de ciclocrós y uno de los referentes nacionales de la disciplina; o la influencer y creadora de contenido ciclista Miriam Vilar, entre otros invitados vinculados al mundo del deporte y el ciclismo.

Asimismo, al acto asistieron representantes institucionales y autoridades de los municipios por los que discurre la marcha, que quisieron mostrar su apoyo a una iniciativa que, además de su vertiente deportiva, supone una importante promoción turística y económica para la comarca.

Durante el acto, la organización destacó el crecimiento que ha experimentado la marcha en sus primeras ediciones y el impacto que ha tenido tanto en el ámbito deportivo como en la promoción del territorio. En este sentido, subrayaron que la Aitana Tour se ha consolidado como una de las marchas cicloturistas mejor valoradas por los participantes gracias a la combinación de un recorrido exigente, una cuidada organización y el atractivo paisajístico de su itinerario.

Dos recorridos

La edición de 2026 volverá a contar con dos recorridos, adaptados a distintos niveles de exigencia. El Gran Fondo, pensado para los ciclistas más experimentados, ofrecerá un recorrido de 165 kilómetros y un importante desnivel acumulado. Por su parte, el Medio Fondo permitirá a un mayor número de participantes disfrutar de la experiencia con un trazado más accesible, de 100 km, aunque igualmente exigente.

El recorrido atravesará algunos de los puertos más conocidos del interior de la provincia, entre ellos el Puerto de Tudons, el Alto de Finestrat o el Puerto de Confrides, configurando una jornada de ciclismo de gran nivel en un entorno natural único.

Noticias relacionadas

Con esta quinta edición y el respaldo de figuras destacadas del ciclismo, la Aitana Tour continúa consolidándose como una de las marchas cicloturistas de referencia en España y se prepara para vivir una jornada que volverá a reunir a centenares de ciclistas en torno a una experiencia deportiva y turística de primer nivel.