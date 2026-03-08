Dani Monfort se proclama campeón de España Sub23 y se clasifica para el mundial

El castellonense Daniel Monfort no solo se ha colgado el oro en el Campeonato de España Sub23 de Media Maratón Marcha, sino que ha sellado su pasaporte directo para la Copa del Mundo Absoluta en Brasil, demostrando que su progresión es, sencillamente, imparable.

Cieza, tierra sagrada para la marcha española, fue el testigo del nacimiento de una nueva era de la Marcha Atlética, dando paso a las distancias de media maratón y maratón, que sustituirán en competición oficial a las anteriores de 20 y 30 km. En un circuito exigente, sinuoso y bautizado por los propios atletas como "rompepiernas", Dani Monfort afrontaba un desafío mayúsculo: su primer Campeonato de España absoluto.

Ante rivales de gran nivel

Pese a la magnitud del escenario y la presencia de figuras consagradas como Paul McGrath o Diego García Carrera, el joven atleta del Playas de Castellón cumplió con lo que adelantaba en los días previos en declaraciones a las web del Proyecto FER: ”Tenía muchas ganas de que llegara este momento y de afrontar mi primer Campeonato de España absoluto. Competir y medirme con los mejores siempre me gusta, me motiva. He puesto muchas ganas en la preparación de esta competición. Y la verdad, experimento, sobre todo, ilusión y curiosidad por ver cómo respondo. No tengo miedo a esta nueva distancia". Y así lo demostró sobre el asfalto.

Con una madurez impropia de su edad, Dani supo gestionar las 21 vueltas al circuito para cruzar la meta en una espectacular quinta posición absoluta, deteniendo el crono en 1:27:54, aventajando en más de cinco minutos a sus perseguidores en el podio (Javier de Arriba e Iván Molina). Además, al tratarse de una nueva distancia, el atleta castellonense ostentará los récords de España y del Campeonato.

El registro de Monfort no es una victoria más, el atleta del FACSA Playas de Castellón ha llegado a la categoría Sub23 para liderarla desde el primer día. Este triunfo conlleva, además, el premio gordo de la temporada: la clasificación directa para la Copa del Mundo Absoluta de Marcha Atlética, que se disputará a mediados de abril en Brasil.