Día Internacional de la Mujer: el motor femenino que impulsa el hockey en la Comunitat Valenciana

Cada 8 de marzo, el deporte se detiene un momento para reflexionar sobre el camino recorrido y el que aún queda por recorrer. En el hockey de la Comunitat Valenciana, el papel de la mujer es mucho más que una reivindicación puntual: es una realidad que se vive cada día en los campos, en los banquillos y en la organización del deporte.

El crecimiento del hockey valenciano en los últimos años no se entiende sin la presencia y el trabajo de cientos de mujeres que forman de manera activa de este deporte desde distintos roles. Jugadoras, entrenadoras, árbitras y gestoras deportivas construyen, desde diferentes espacios, el presente y el futuro del hockey en la Comunitat. Desde la FHCV, además, conmemoran este día desarrollando la campaña Les Nostres Xicotetes de l’Stickponiendo en el centro a las niñas y adolescentes que juegan hockey en València

Las jugadoras: el corazón del hockey

El primer contacto con el hockey para muchas niñas llega en las escuelas de los clubes. Desde ahí comienza un camino que en muchos casos continúa durante años, pasando por las categorías formativas hasta alcanzar competiciones nacionales.

Los equipos femeninos han sido históricamente uno de los pilares del hockey valenciano. Cada fin de semana, campos como Beteró, Tarongers o La Carrasca reúnen a decenas de jugadoras que no solo compiten, sino que también transmiten valores como el trabajo en equipo, el compromiso y el respeto por el deporte.

La mujer tiene cada vez más presencia en el hockey valenciano / FHCV

Entrenadoras: liderazgo desde el banquillo

Algunas jugadoras, tras su etapa en el campo, deciden continuar vinculadas al hockey desde el banquillo. El crecimiento de entrenadoras en los clubes valencianos refleja una evolución natural dentro del deporte.

Su conocimiento del juego, la experiencia acumulada durante años de competición y su capacidad para liderar grupos se han convertido en un activo fundamental para el desarrollo de las categorías de base y también de equipos en niveles competitivos.

Árbitras: autoridad y crecimiento en la competición

El arbitraje es otro de los espacios donde la presencia femenina sigue creciendo temporada tras temporada. Cada vez son más las mujeres que deciden formarse como árbitras y asumir la responsabilidad de dirigir partidos en las distintas competiciones.

Su labor es clave para el funcionamiento del hockey y representa también un paso importante en la consolidación de estructuras más igualitarias dentro del deporte.

El mundo del arbitraje también cuenta cada vez con más mujeres / FHCV

Gestoras y dirigentes: el trabajo que sostiene al hockey

Más allá del campo, otras mujeres forman parte del día a día de clubes y federaciones. Coordinadoras, directivas, delegadas o responsables de organización desempeñan un papel esencial para que la actividad deportiva funcione.

Es un trabajo muchas veces silencioso, pero imprescindible para el crecimiento del hockey en la Comunitat Valenciana.

Las mujeres suman al hockey desde todas las facetas / FHCV

Un deporte que crece con ellas

El hockey valenciano ha construido, con el paso de los años, una cultura deportiva donde la participación femenina forma parte de su esencia. No se trata solo de abrir espacios, sino de reconocer el impacto que las mujeres tienen en todos los niveles del deporte.

En este Día Internacional de la Mujer, el hockey de la Comunitat Valenciana celebra algo más que una fecha simbólica: celebra a todas las mujeres que, desde distintos roles, siguen haciendo crecer este deporte dentro y fuera del campo.

Les Nostres Xicotetes de l’Stick

El proyecto Les Nostres Xicotetes de l’Stick es una campaña de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana y cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de València, Concejalía de Igualdad. Nace con el objetivo de visibilizar y empoderar a niñas y adolescentes del hockey de València a través de referentes positivos, reales y diversos, contribuyendo a una práctica deportiva libre de estereotipos y fortaleciendo su identidad y autoestima. Buscamos que las protagonistas se vean reconocidas en su propio entorno, que otras niñas puedan identificarse con ellas y que familias, clubes y comunidad deportiva incorporen una mirada más igualitaria en el día a día, poniendo en el centro a las niñas y adolescentes que juegan hockey en València, con una narrativa positiva, real y cercana.

El proyecto se desarrolla en la ciudad de València y tiene como espacio principal el Polideportivo Municipal Virgen del Carmen Beteró, sede central del hockey valenciano y lugar donde entrenan y compiten clubes como Club D’Hoquei Carpesa, C.D. Giner de los Ríos, Valencia Club de Hockey, Club de Hockey Xaloc y Club de Hockey Turia. Además, el impacto se amplía a escuelas deportivas municipales y centros escolares con actividad de hockey, a través de la difusión y de las acciones previstas.

La campaña se plantea con una metodología participativa y con enfoque de género, y se concreta en una combinación de acciones digitales, presencia física en la instalación y acciones educativas. En primer lugar, se desarrollan cápsulas audiovisuales breves, pensadas para redes sociales, en las que las niñas y adolescentes hablan desde su propia voz y su experiencia. El guion de entrevistas se centra en temas como la motivación, los retos, los referentes y los sentimientos de pertenencia e identidad, y se completa con testimonios de su entorno, como familias y cuerpo técnico.

Además, campaña se podrá contemplar mediante lonas y carteles en zonas de tránsito del poliesportiu Verge del Carme-Beteró para promover el mensaje de igualdad estando presente en el espacio cotidiano donde entrenan, compiten y conviven, reforzando el reconocimiento y generando conversación en el entorno inmediato.

Por su parte, también se realizarán talleres de concienciación y visibilización vinculados a la campaña, con un mínimo de cinco sesiones dirigidas a alumnado de clubes y escuelas deportivas, con el objetivo de reforzar la autoestima, trabajar referentes femeninos y consolidar el impacto educativo del proyecto dentro de la comunidad deportiva.

El hockey valenciano celebra este 8 de marzo un día especial para tomar consciencia y poner en valor el crecimiento del deporte femenino, sus referentes y las jóvenes jugadores que siguen escribiendo con su stick su propia historia en este deporte.