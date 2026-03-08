Kiplimo le arrebata a València en Lisboa el récord del mundo de Medio Maratón

A falta de que la World Atlhetics dé oficialidad a la marca, València ha perdido este domingo 8 de marzo el récord del mundo de Medio Maratón que ahora tendrá el honor de tener el Medio Maratón de Liboa, donde el atleta ugandés Jacob Kiplimo entró primero en meta con una espectacular marca de 57:20 minutos, diez segundos menos que el récord del mundo que había batido el etíope Yomif Kejelcha en 2024.

Kiplimo, de 25 años, ya pulverizó la plusmarca mundial de los 21,09 kilómetros en 2021 en la capital lisboeta con 57:31, que se mantuvo vigente hasta que se la arrebató Kejelcha en València. informa World Athletics en su web.

La venganza de Kiplimo

Con esta nueva plusmarca, Kiplimo se 'venga' de la decisión de la World Atlhetics conocida hace unos días de no homologar la prueba que había logrado en el medio maratón de Barcelona, celebrado en febrero del pasado año. El corredor ugandés hizo 56:42, pero la federación internacional de atletismo invalidó el récord hace pocas semanas porque comprobó que sacó partida del rebufo del coche guía que encabezaba la carrera.

"Estoy muy contento de haber batido el récord mundial. Después de los primeros diez kilómetros, pensé que era posible", comento Kiplimo al término de la prueba.

Un palmarés brillante

La gesta en Lisboa agranda el palmarés de Kiplimo, quien el pasado 10 de enero consiguió su tercera medalla de oro consecutiva en unos Mundiales de cross, igualando a tres leyendas como el etíope Kenenisa Bekele o los keniatas Paul Tergat y John Ngugi.

El ugandés recorrió el primer cuarto de carrera en Lisboa en 13:28, con los keaniatas Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich a poca distancia.

En la mitad del recorrido, marcó un crono de 27:00 codo con codo con Kipkorir, quienes llegaron a los quince en 40:52.

Al bajar algo el ritmo, el ugandés aceleró y completó el tramo final en 13:13, suficiente para romper el récord, mientras que Kipkorir hizo 58:08.

Kiplimo atesora también en su palmarés un oro en el Mundial de medio maratón en Gdynia (Polonia) en 2020 y un bronce en 10.000 en el de Eugene (Estados Unidos) y en Tokio 2020.

Fue además el vencedor el pasado mes de octubre del maratón de Chicago, uno de los más prestigiosos del mundo, aunque no pudo batir el récord del keniata Kelvin Kiptum en la segunda ocasión en la que corría la categoría reina del atletismo después del de Londres en 2024, donde fue segundo.

En mujeres, lejos del récord de València

En categoría femenina, la etíope Tsigie Gebreselama revalidó la victoria obtenida el pasado año con un tiempo de 1:04:48, lejos del récord mundial de su compatriota Letesenbet Gidey, con 1:02:52 logrado en Valencia en 2021. València ahora mantiene el récord del mundo de Medio Maratón femenino pero pierde el masculino.

La marca de Kiplimo, eso sí, deberá pasar los cauces reglamentarios hasta ser homologada y ratificada por la World Atheltics, lo que podría aún demorarse varios meses.

Resultados Medio Maratón de Lisboa

Hombres

Jacob Kiplimo (UGA), 57:20 Nicholas Kipkorir (KEN), 58:08 Gilbert Kipkosgei Kiprotich (KEN), 58:59

Mujeres

