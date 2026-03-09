El CAU se coloca a un suspiro del liderato en la fase de ascenso (23-16).

El CAU Rugby Valencia firmó una victoria de carácter, sufrida y cargada de emoción tras imponerse por 23-16 al Gipuzkoa Sortzen RT en el Campo del Río, en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Ascenso a División de Honor Élite. Un triunfo que permite al conjunto rojinegro situarse segundo en la clasificación, a tan solo un punto del líder Getxo, y que refuerza sus aspiraciones en la pelea por el ascenso.

El partido arrancó con un guion incómodo para los valencianos. Los golpes de castigo marcaron el inicio del choque y castigaron en exceso al CAU, que vio cómo el conjunto vasco encontraba puntos sin necesidad de arriesgar demasiado. Mientras los locales buscaban sin éxito acercarse a la línea de ensayo rival, el Gipuzkoa Sortzen se sentía cómodo dominando los ritmos del encuentro y gestionando la ventaja.

Así, el marcador fue reflejando ese control visitante. Con el paso de los minutos, el electrónico señalaba 3-11 en el minuto 30, una renta que evidenciaba las dificultades del CAU para imponer su juego. Un nuevo golpe de castigo permitió a los rojinegros acortar distancias hasta el 6-11, pero las sensaciones no invitaban al optimismo cuando ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

Todo cambió tras el descanso. El CAU regresó al campo con otra energía y en la primera ofensiva encontró el premio del ensayo por medio de Tomás Anastasi al que se sumó un nuevo golpe de castigo que volteó el marcador hasta el 16-11. La dinámica del partido había cambiado por completo. La superioridad numérica temporal también favoreció a los locales, que empezaron a jugar más tiempo en campo contrario y a elevar la intensidad del choque.

Con el partido ya en terreno de máxima tensión, el CAU dio otro golpe sobre la mesa con un nuevo ensayo de Rubén Ródenas que parecía abrir una brecha tranquilizadora para la parroquia rojinegra. Sin embargo, la calma duró apenas un suspiro. En la acción inmediatamente posterior, el conjunto vasco respondió con otro ensayo que devolvía el pulso al marcador y dejaba el duelo abierto de par en par. A partir de ese momento, el Gipuzkoa Sortzen se lanzó al ataque y sometió a los valencianos en los últimos minutos.

Fue entonces cuando emergió el carácter del CAU. Los rojinegros resistieron el asedio con una defensa numantina, multiplicándose en cada placaje y cerrando cualquier resquicio en su línea. El empuje visitante no encontró premio y el pitido final selló un 23-16 que desató la celebración en el Campo del Río. Una victoria de las que forjan equipos y alimentan sueños. El CAU no solo ganó un partido: demostró que está preparado para pelear hasta el final por el ascenso.