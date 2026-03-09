El Huesitos La Vila fue de más a menos en el primer encuentro de la segunda fase disputado en el Pantano con un gran ambiente en las gradas. El conjunto vilero cayó ante el Complutense Cisneros por un claro 14-37 materializado principalmente en la segunda parte. No pudo mantener el equipo de Falu el ritmo de la primera parte y tras el descanso el encuentro cambió radicalmente con una superioridad clara del equipo visitante, que ha ganado los tres partidos disputados esta temporada ante el Huesitos. Los primeros minutos no hacían presagiar para nada un resultado como el reflejado al final del partido.

El Huesitos La Vila inicia con derrota la segunda fase de la competición. / FITO_GONZALEZ

Los ensayos de Nico y de Santino Di Prima llevaron a los vileros a mandar en el campo y en el marcador, pero el paso de los minutos fue fatal. Tras finalizar una muy buena primera parte con un 14-10, la salida de los vestuarios transformó el duelo en un dominio claro del Complutense Cisneros pese a la lucha del Huesitos muy apoyado por el público. Los madrileños fueron materializando ensayos a base de empuje grupal sin que los vileros pudieran sumar ni un punto.

Un resultado duro pero sigue la pelea en la segunda fase de la competición con la misión de acabar cuartos para disputar en casa los cuartos de final del “play-off” por el título. El VRAC espera el próximo fin de semana.