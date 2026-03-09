El Léleman Conqueridor aparta al técnico Emanuele Zanini por incumplir el código de conducta

El Léleman Conqueridor ha decidido apartar de forma temporal a su técnico, Emanuele Zanini, hasta que el club aclare un suceso interno que ocurrió la semana pasada. La mala racha de resultados, y la reciente eliminación de Copa del Rey en la que el equipo tenía depositada muchas esperanzas, provocó un momento de tensión entre el entrenador y uno de los miembros del cuerpo técnico, incumpliendo el código de conducta del club. El incidente ocurrió al finalizar uno de los entrenamientos previos al viaje de la decimonovena jornada de Superliga. Desde el Conqueridor se decidió que el técnico italiano no viajara con la expedición hasta esclarecer los hechos y buscar una solución que satisfaga a todas las partes.

Díaz se hace cargo del equipo

El segundo entrenador, Pablo Díaz, se hizo cargo de una complicada jornada ante CV Guaguas. El técnico interino cuenta con experiencia y ha estado al mando tanto en pretemporada como en el inicio de la misma hasta la llegada de Zanini del Mundial. Díaz será el encargado de dirigir los entrenamientos en las próximas fechas y llevar el grupo hasta determinar el futuro del técnico italiano.

Emanuele Zanini llegó a Valencia hace justo un año, en pleno mes de marzo para sustituir a Marcos Dreyer en la última jornada de Superliga. Tras lograr el objetivo de la clasificación a competición europea, el club oficializó su incorporación para la presente temporada. El Conqueridor logró superar la primera ronda de la CEV Challenge Cup y fue eliminado en los octavos de final por el Norwid Czestochowa. Mientras que en Superliga la mala racha de resultados situó al equipo en séptima posición. La dinámica se extendió también en la Copa del Rey, donde los valencianos ejercían de anfitriones y terminaron cayendo en cuartos de final contra CV Melilla, finalista del campeonato.

Emanuele Zanini en la previa de un partido / Léleman Conqueridor Valencia

El club medita qué decisión tomar

A la espera de tomar una decisión con Zanini, el club contará con Pablo Díaz para este tramo de temporada. El Léleman Conqueridor dio la sorpresa ganando al CV Guaguas por primera vez en el Gran Canaria Arena, y eso ha permitido al equipo coger aire de cara a la recta final. La victoria aupó al conjunto valenciano a la quinta posición (29 puntos), seis por encima del play off a falta de tres jornadas. El próximo partido será en Nou Moles el 14 de marzo contra los vigentes campeones de Copa, Conectabalear CV Manacor. La penúltima jornada será el 21 de marzo, también en casa contra Pamesa teruel. La fase regular se cerrará el 28 de este mismo mes contra Unicaja Costa de Almería en el Pabellón Moisés Ruiz.