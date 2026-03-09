La localidad valenciana de Ontinyent acogió el pasado sábado una nueva jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026, consolidándose un año más como una de las sedes destacadas del calendario autonómico. En esta tercera cita de la temporada compitieron los clubes de Segunda y Tercera División, reuniendo a más de 450 duatletas que lucharon por sumar nuevos puntos en la clasificación general de la liga.

La jornada arrancó con la salida de la Segunda División masculina, seguida pocos minutos después por los participantes de Tercera División. El primer deportista en cruzar la línea de meta fue Jaume Gironés (Triatló Ontinyent), seguido de Nahuel Silo (Club Triatlón Torrevieja) y Jorge Trescolí (Triatló Carcaixent).

Ontinyent, tercera sede de la Lliga de Clubs Caxia Popular 2026 / SD

No obstante, en la clasificación por clubes, que determina la puntuación para la liga autonómica, los resultados finales fueron los siguientes:

Clasificaciones masculinas

Lliga de Clubs Caixa Popular

Segunda División

1.º S.D. Correcaminos

2.º Club Triatlón Torrevieja

3.º Triatló Ontinyent

Tercera División

1.º Trisud

2.º A7 Triatló LAW

3.º Triculpelat Alaquàs C.T.

A partir de las 10:50 horas fue el turno de la competición femenina, en la que las deportistas de Segunda y Tercera División afrontaron un exigente recorrido compuesto por 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros finales de carrera a pie.

En la clasificación individual femenina, la victoria fue para Paula Cháfer (3 Reptes Triatló L’Olleria). La segunda posición la ocupó Rianna Nelson (Best Of You 3PW Almazora), mientras que el tercer puesto fue para Andrea Ródenas (Club Deportivo Triaspe).

En la clasificación por clubes, los pódiums quedaron de la siguiente manera:

Clasificaciones femeninas

Lliga de Clubs Caixa Popular

Segunda División

1.º 3 Reptes Triatló L’Olleria

2.º Ondara Tri-Esport

3.º Best Of You 3PW Almazora

Tercera División

1.º A7 Triatló LAW

2.º Morvedre Triatlón

3.º S.D. de la Universitat Politècnica de València

La inestabilidad meteorológica generó cierta incertidumbre durante toda la semana previa entre organización, federación y participantes. Finalmente, la lluvia respetó y la competición pudo desarrollarse con normalidad, permitiendo disfrutar de una gran jornada deportiva y del alto nivel competitivo de los clubes de la Comunitat Valenciana.

La Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 continuará el próximo 29 de marzo con la disputa del Duatlón por Relevos de Segorbe, donde competirán clubes de Primera, Segunda y Tercera División en la modalidad de relevos masculinos y femeninos.