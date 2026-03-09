Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket 91-87 Zalgiris Kaunas. Un gran Valencia Basket tumba a un rival directo en una noche de récord.

Clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket 110-84 CB Murcia. La máquina taronja da otra exhibición ante el UCAM Murcia

Clasificación.

Primera FEB: Leyma Coruña 83-74 HLA Alicante.

Clasificación.

Segunda FEB: Sol Gironès Bisbal Bàsquet 81-83 Amics Castelló; Lobe Huesca La Magia 77-73 Proinbeni UPB Gandia; Maderas Sorlí Benicarló 87-92 Spanish Basketball Academy.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real 85-69 The Fitzgerald el Pilar; Bauhaus Godella 81-73 CB Puerto Sagunto; CB Morvedre 98-83 Picken Claret; BC Peñíscola 80-88 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; CB Jovens Almàssera 82-77 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; Socage Jovens L'Eliana 88-74 Cemalu Aldaia; Amics Castelló B 59-92 Topsurface NB Paterna.

Clasificación.

Grupo EB: CMG Hidráulica NB Torrent 67-72 Estudiantes Cartagena; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 81-90 Velabasket CB Sueca; Lucentum Alicante 78-74 CA Montemar; Maristas Valencia 64-61 Personalhome Adesavi; ESET Ontinet 54-70 Servigroup Benidorm; CBI Elche 85-61 Decprocon Carolinas. Descansa: Rigalli Alginet

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Lointek Gernika Bizkaia 67-68 Valencia Basket. Sufrida victoria por la mínima del Valencia Basket en un final de infarto.

El Valencia Basket se impuso al Lointek Gernika Bizkaia en un partido que parecía encarrilado tras llegar a manejar una ventaja de veinte puntos, pero que terminó resolviéndose en los últimos segundos.

El conjunto taronja dominó gran parte del encuentro apoyado en el acierto de Leo Fiebich —13 puntos antes del descanso— y en una defensa muy sólida que permitió abrir brecha antes del intermedio. Tras la reanudación, la diferencia creció hasta los veinte puntos, aunque la reacción del equipo vasco y el empuje del pabellón recortaron distancias hasta dejar el partido en un final abierto. Con todo por decidir, Gernika tuvo el último tiro para ganar, pero la defensa valenciana obligó a un triple muy forzado de Salvadores que no entró. Así llegó la 19ª victoria de la temporada para las de Rubén Burgos antes del paréntesis de selecciones.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Laguna Toyota Adareva 71-78 Fustecma NBF Castelló; La Cordà NB Paterna - Sernova Renovables Real Canoe (aplazado al jueves 2 de abril de 2026 a las 17:30 horas).

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 56-54 Cesur Distrito Olímpico.

La igualdad marcó el duelo entre el Claret Benimaclet y el Cesur Distrito Olímpico, resuelto finalmente por un ajustado 56-54 en un enfrentamiento directo que se mantuvo abierto hasta el último segundo. Eva Cases lideró la anotación del conjunto valenciano con 15 puntos en una victoria que permite al equipo mantener su buena dinámica antes de afrontar un exigente desplazamiento a Alcorcón en la próxima jornada.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 28-28 Rebi Balonmano Cuenca.

Publicación de Facebook sobre Eón Alicante BM.

Video de declaraciones de Roi Sánchez.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: No hay jornada esta semana por compromisos internacionales.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: No hay jornada esta semana por compromisos internacionales.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Confia Base Oviedo 21-26 Fertiberia Puerto Sagunto; Fundación Agustinos Alicante 29-23 Servigroup Benidorm.

El Fertiberia Puerto Sagunto gana en Oviedo y afianza la segunda plaza.

El derbi alicantino de la jornada 23 de la División de Honor Plata Masculina se resolvió a favor de la Fundación Agustinos Alicante, que supo gestionar los momentos clave para imponerse por 29‑23 al BM Servigroup Benidorm en un Pabellón Colegio San Agustín con ambiente de gran cita. Un triunfo que refuerza a los locales en la pelea por las plazas nobles y frena las aspiraciones visitantes en un duelo que, como se esperaba, fue intenso, táctico y muy exigente desde el primer minuto.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Almassora Balonmano 26-32 OAR Gracia Sabadell; BM Marni Rosval 26-28 Handbol Sant Joan Despí A; APLAZADO al 31 de marzo a las 20:30 el Atticgo Elche - Club Handbol Palautordera Salicru .

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila 14-37 Complutense Cisneros. El Huesitos La Vila inicia con derrota la segunda fase de la competición.

El Huesitos La Vila fue de más a menos en el primer encuentro de la segunda fase disputado en el Pantano con un gran ambiente en las gradas. El conjunto vilero cayó ante el Complutense Cisneros por un claro 14-37 materializado principalmente en la segunda parte.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay jornada hasta el domingo 15 de marzo.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia 23-16 Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen. El CAU se coloca a un suspiro del liderato en la fase de ascenso.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Fase Final, semifinal: Rugby Turia 38-17 Eibar Rugby Taldea.

La final por el ascenso ya tiene representante valenciano. El Rugby Turia se clasificó para el partido decisivo tras imponerse con autoridad a Eibar Rugby Taldea por 38-17 en una semifinal que el conjunto local controló desde los primeros minutos.

Un ensayo tempranero de Nadina Cisa abrió el camino y Cristina López asumió protagonismo ofensivo para ampliar la ventaja. Con el paso de los minutos, Turia fue consolidando su dominio gracias también a los ensayos de Nerea Silva y Carlota Pardo —por partida doble— que terminaron de encarrilar el encuentro.

Eibar intentó reaccionar en la segunda mitad, pero el conjunto valenciano mantuvo el control del partido en todas las fases del juego para sellar su billete a la final con una actuación muy sólida.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm 2 - 3 (25-18/21-25/20-25/25-22/11-15) Unicaja Costa de Almería; CV Guaguas 0 - 3 (24-26/14-25/19-25/0-0/0-0) Léleman Conqueridor Valencia.

El Servigroup Playas de Benidorm firmó un partido de enorme intensidad en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, pero terminó cayendo en el tie-break ante Unicaja Costa de Almería , en un encuentro vibrante correspondiente a la 19ª jornada de la Superliga Masculina.

El conjunto dirigido por Matías Guidolin logró rescatar un punto tras una dura batalla de más de dos horas, pero el triunfo de Bus Leader San Roque ante UC3M Voleibol Leganés (3-1) vuelve a situar a los benidormenses en puestos de descenso cuando restan tan solo tres jornadas para el final del campeonato. Con nueve puntos aún en juego, la pelea por la permanencia se aprieta al máximo en el tramo final de la temporada a la que se une el UC3M Voleibol Leganés.

“Sabor amargo después de haber luchado tanto. Pero tenemos que seguir trabajando porque nos quedan tres finales por delante”, señaló el entrenador Guidolin. La primera de ellas llegará la próxima semana en la pista del Instercap Asisa Tarragona SPSP, ya descendido matemáticamente, donde el Servigroup Benidorm buscará una victoria que le permita seguir peleando por su continuidad en la Superliga Masculina y salir de nuevo de los puestos de descenso.

El Léleman Conqueridor da la campanada ante el CV Guaguas... sin Zanini.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs 3 - 1 (17-25/30-28/25-16/25-22/0-0) Rodi Balàfia Vòlei Lleida; CV Mediterráneo Castellón 1 - 3 (21-25/20-25/25-23/10-25/0-0) UBE L'Illa Grau

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Club Voleibol Almoradí 3 - 0 (25-15/25-19/25-19/0-0/0-0) Mintonette Almería; Cox Energy CV Collado Villalba 2 - 3 (20-25/22-25/25-19/25-21/13-15) Conqueridor Valencia. Descansa: Familycash Xátiva Voleibol

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: CV Zaragoza 3 - 0 (25-13/25-20/25-19/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

Clasificación Grupo B.

Grupo C: Clínica Inmuv. Descubre Fuentes 2 - 3 (25-16/17-25/22-25/25-18/17-19) Grupo Renovak CV Sant Joan; Servigroup Playas Benidorm 0 - 3 (20-25/15-25/15-25/0-0/0-0) Guía CDV UFP Canarias; CV Paterna Liceo 3 - 2 (27-25/25-22/23-25/22-25/15-12) Algar Surmenor; Camporrosso Finestrat Medsur 0 - 3 (20-25/14-25/26-28/0-0/0-0) Fedes Ascensores La Laguna.

Hubo que esperar al tie-break para decidir el partido disputado en Sevilla entre el Clínica Inmuv Descubre Fuentes y el Grupo Renovak CV Sant Joan. El conjunto valenciano terminó llevándose el triunfo por 2-3 tras un encuentro muy igualado.

Las jugadoras dirigidas por Juan Baeza incluso salvaron un punto de partido en contra antes de cerrar el quinto set por 17-19, sumando dos puntos que les acercan a la quinta posición de la clasificación.

El líder de la competición no dio opción en el Palau. El Guía CDV UFP Canarias se llevó la victoria por 0-3 ante el Servigroup Playas de Benidorm, que plantó cara durante varios tramos del partido pero no pudo frenar la pegada del conjunto visitante. El primer set fue el más igualado, con intercambios constantes en el marcador, pero un parcial final visitante rompió el equilibrio. A partir de ahí, el equipo canario impuso su ritmo para cerrar el encuentro y mantener el liderato de la categoría.

El conjunto canario, que llegaba como primer clasificado del grupo, demostró su solidez para mantener el liderato, mientras que las benidormenses ven cómo se complica su lucha por la cuarta plaza a falta de dos jornadas para el final del campeonato. “Solo nos queda seguir trabajando para pelear en los dos últimos compromisos que nos quedan ante San Juan y Fuentes para tratar de acabar lo más arriba posible”, señaló la técnica benidormense.

Con estos resultados, el Servigroup Playas de Benidorm se mantiene en la quinta posición con 30 puntos, mientras que la Universidad de Granada consolida la cuarta plaza con 34 puntos.

La penúltima jornada traerá un duelo directo clave para las aspiraciones benidormenses, ya que el equipo de Sonia García visitará al Grupo Renovak CV Sant Joan, rival directo en la lucha por la quinta plaza en el grupo.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Wash Auto Panel AVG 3 - 1 (25-18/25-20/22-25/25-23/0-0) Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva disputó el pasado sábado en el Pabellon Moises Ruiz de Almeria el partido correspondiente a la novena jornada, las de Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay fueron de menos a más, y les faltó poco para forzar el quinto set. Martina Ponzinibbio, tuvo que retirarse del partido lesionada, lo que obligó a recomponer las líneas de Xàtiva.

Jugaron por Xàtiva: Taina Ferrer, Martina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Martina Valor, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Alison Quintin y Joaquina Ponzinibbio. Próxima jornada: Las de Xàtiva reciben al conjunto balear del CV Manacor en el pabellón de voleibol de Xàtiva a las 18 horas del sábado 14 de marzo.

Clasificación.

Hockey hierba

Arranca la Segunda Fase.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Madrid Las Rozas 1-2 CH Carpesa.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): RH Privé Benalmádena 2-1 Universitat d'Alacant San Vicente; Linia 22 Stern Motor 2-1 CD Giner de los Ríos.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Valencia CH 2-0 Sanse Complutense; CD Giner de los Ríos 2-3 Vallés Esportiu.

Buen inicio en la fase de ascenso para el Hockey Valencia, que se impuso por 2-0 a la Sanse Complutense en el primer partido de esta nueva fase de la competición. Eveline y Julieta Santos firmaron los goles del encuentro para asegurar una victoria sólida. Con este triunfo, el conjunto valenciano continúa liderando la fase de ascenso con 15 puntos y mantiene intactas sus aspiraciones en la lucha por el objetivo final.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc 1-2 Club de Campo Villa de Madrid; FC Barcelona 2-0 Universitat d'Alacant Atlético San Vicente.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: AITEX PAS Alcoi 3-2 Cerdanyola Club D'Hoquei. Así fue el partido.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: SD Espanyol 4-3 Sporting Alcoi Erum.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Gatikako Iusturi 2-2 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Las Rozas 6-1 PAS Alcoi; Tres Cantos Ibercenter PC 1-5 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Family Cash Alzira 1-5 Movistar Inter; Industrias Santa Coloma 6-1 Servigroup Peñíscola.

El Alzira FS cae con honor ante el Movistar Inter.

El Servigroup Peñíscola perdió en su visita al Industrias Santa Coloma (6-1) para cerrar una semana fatídica. Mermado por las bajas por las sanciones e incluso algo afectado por lo ocurrido, el equipo del Baix Maestrat se vio superado por un rival más efectivo y que defendió mejor. Aún así, la derrota del Family Cash Alzira en esta jornada, por lo que se mantiene con ocho puntos sobre la zona de descenso.

Clasificación.

Segunda División: Wanapix 7-2 Levante UD FS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS. 3-0 Lainco Esportiu Rubi FS.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 5-2 Club Unión Deportiva Loeches.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Hospitalet Bellsport FS 5-3 CFS Bisontes de Castellón; Nunsys El Pilar 1-1 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar; Ye Faky FS 6-4 Industrias Santa Coloma.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 2-3 Supraglass Unión Tres Cantos FS.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: San Fernando Valencia 3-4 Recreativo IES La Orden; Oviedo 6-1 Alicante Intercity.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Turia 19-11 CN Premià.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Club Waterpolo Elx Manolet 8-17 CN Rubí. En el Grupo D, CW. Dos Hermanas 23-19 Waterpolo Turia.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, Club Waterpolo Elx Selecte 16-9 CW. Dos Hermanas. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación 11- 7 CN Tres Cantos.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Las chicas del Valencia Firebats no vuelven a competir hasta el 21 de marzo.

Resultados y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats no vuelve a competir hasta el 21 de marzo.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

