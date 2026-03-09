Valencia y Carpesa inician la Fase Final por el ascenso con un triunfo para seguir soñando

Este fin de semana dio comienzo a la segunda vuelta de la División de Honor B con la primera jornada de la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Con tres equipos valencianos que lucharán por ascender a la máxima categoría y otros cuatro que pelearán por la salvación, la temporada de hierba reanuda sus competiciones nacionales.

Valencia sigue su racha y inicia la segunda fase como líder

En la categoría femenina, el Valencia CH y el CD Giner de los Ríos iniciaron la Fase Final con el sueño de subir de categoría. El conjunto blanquinegro se impuso 2 a 0 al Sanse Complutense gracias a los goles de Eveline Van Den Nieuwenhof y Julieta Santos para ponerse líder de la clasificación y en puestos de ascenso directo.

El Giner cayó 2-3 ante el Vallés Deportivo y es quinto en la clasificación. Los goles del partido fueron obra de Alejandra Roca y Carmen Varea. Las valencianas mantienen sus opciones de entrar en los primeros cuatro puestos para luchar por el ascenso.

Por su parte, en el grupo por la permanencia, el CH Xaloc perdió 1 a 2 ante el Club de Campo (el gol grana fue de Malena Taliberti) y la Universitat d’Alacant-San Vicente perdió 2 a 0 en su visita al FC Barcelona. Ambos equipos se sitúan en puestos de descenso.

El Carpesa persigue el sueño del ascenso

El CD Carpesa también inició la Fase Final con triunfo, en su caso, ante el CH Madrid-La Rozas por 1 a 2. Una victoria a domicilio que se materializó a través de los goles de Xavier Guanter y Roberto Bayarri para alcanzar la tercera plaza.

El pasado fin de semana se reanudó la competición en la División de Honor B con el comienzo de la Fase Final. / SD

En el grupo por el ascenso, la UA-San Vicente cayó 2 a 1 en su visita al RH Privé Benalmádena, con un tanto de Luis Llopis. También fuera de casa perdió el Giner por idéntico resultado ante el Línia 22, con un gol de Natxo Caro.