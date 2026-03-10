250 deportistas en la “tecnificación” de Kick Boxing y Muay Thai

La Nucía Combat Center acogió el pasado sábado 7 de marzo una jornada de Tecnificación y Alto Rendimiento de la Federación de Kick Boxing y Muay Thai de la Comunitat Valenciana (FKMCV), en la que participaron 250 deportistas de todas las edades. El objetivo era tecnificar y seleccionar a los deportistas que representarán a la Comunitat Valenciana en los inminentes campeonatos Nacionales de ambas artes marciales.

Sergio Villalba, concejal de Deportes, visitó la concentración en La Nucía Combat Center, acompañado por Eduardo Martín, presidente de la Federación de Kick Boxing y Muay Thai de la Comunitat Valenciana (FKMCV). Entre los deportistas se encontraba la nuciera María García, del club Muay Thai Seua Yang La Nucía y su entrenadora Eva Naranjo, pentacampeona del mundo de artes marciales.

Gran participación / La Nucía

De La Nucía a los Nacionales

En esta concentración de la Selección Valenciana de Kick Boxing y Muay Thai participaron 250 deportistas, que previamente habían quedados primero o segundos en los Autonómicos 2026 recientemente celebrados. Había deportistas de todas las categorías, desde los 8 hasta los 41 años de los más veteranos.

Noticias relacionadas

Esta jornada de Alto Rendimiento y Tecnificación con los entrenadores de la FKMCV sirvió para seleccionar a los deportistas que representarán a la Comunitat Valenciana en los próximos Campeonatos de España de 2026 que se disputarán en el mes de abril: Muay Thai (Málaga), Kick Boxing Senior (La Nucía) y Kick Boxing Inf. y Cadete (Alcobendas).