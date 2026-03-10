JUDO
Ayumi Leiva, una de las grandes opciones del equipo FER para los Juegos de 2028
La yudoca de origen cubano, pero afincada en Valencia desde 2021, conquistó la medalla de bronce en el Grand Prix de Austria
FTA
Ayumi Leiva inauguró su colección de triunfos internacionales en la presente temporada. La yudoca de origen cubano, pero afincada en Valencia desde 2021, conquistó la medalla de bronce en el Grand Prix de Austria. Ayumi ganó dos combates, perdió en semifinales ante la japonesa Iroha Oi y superó a la británica Tatum Keen en la contienda definitiva por el podio. La victoria final llegó con sufrimiento, tras un duelo durísimo y gracias a un ippon de libro. De esta forma, Leiva compensa la decepción sufrida a principios de febrero, momento en que, aquejada de algunos problemas físicos, fue derrotada en la primera eliminatoria.
Próxima cita
La siguiente competición para Ayumi Leiva no tardará en llegar. En menos de dos semanas, la yudoca FER participará en el Grand Slam de Georgia. Será el último torneo antes de que se celebre, también en Georgia a mediados de abril, el Campeonato de Europa, uno de los principales objetivos de Ayumi para este curso. “Mis grandes retos para esta temporada son el Europeo y el Mundial. Voy a disputarlos por segunda vez y quiero vengarme de las decepciones sufridas en 2025”, comentó la deportista del Proyecto FER que empezará el junio proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
