ATLETISMO
Dani Monfort: " Me anima comprobar que tengo mucho margen de mejora"
El atleta FER se estrenó su primera carrera oficial de 21 km con un quinto puesto en la general Absoluta y el oro en la categoría Sub-23
FTA
Daniel Monfort (Pobla de Tornesa, Castellón, 20 años) se estrenó a lo grande en su primera carrera oficial de 21 km, la nueva distancia olímpica para la marcha atlética en ruta. Y su bautismo resultó casi inmejorable. Casi insuperable. El joven deportista castellonense ocupó la 5ª plaza en el Campeonato de España Absoluto y lideró la clasificación parcial Sub-23. “Estoy contento, por supuesto. Antes de la prueba, había comentado que firmaba un top-5 en la clasificación global y hacer podio en la carrera parcial Sub-23. Acabé quinto en la general y gané en la categoría Sub-23. Es decir, el balance es buenísimo. Pero lo que me anima, sobre todo, es comprobar que tengo mucho margen de mejora. En el fondo, noté que afrontaba mi estreno oficial en esta distancia de medio maratón. Podría haberlo hecho mucho mejor. Se me hizo largo”, explicó Daniel Monfort en declaraciones al Proyecto FER.
Se codeó entre los mejores
El atleta FER sólo cedió ante rivales de la talla de Diego García Carrera, Álvaro López, Miguel Ángel López Nicolás y Paul McGrath. Cabe recordar que Diego tiene 20 años; Álvaro, 27; Miguel Ángel, 37; y Paul, bronce en el Mundial de Tokio del pasado curso, 24. Es decir, el marchador FER se encuentra en el buen camino y se perfila como uno de los relevos más prometedores e ilusionantes en la marcha española.
¿A la Copa del Mundo de marcha atlética?
Monfort está especialmente ilusionado con la posibilidad, más que seria, de ser convocado para la Copa del Mundo de marcha atlética en ruta por conjuntos (por países), que se celebra en Brasil entre el 11 y el 12 de abril. “No hay nada seguro, pero, al ser uno de los cinco primeros clasificados, tengo mis opciones. Si soy uno de los seleccionados, sería una inmensa alegría. Sólo de pensar en esa experiencia…”, comentó el deportista.
- La otra buena noticia de la victoria del Valencia CF ante el Alavés
- Los números que confirman el acierto del Valencia CF en el fichaje de Unai Núñez
- El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Alavés
- Quique Sánchez Flores estalla tras el penalti del 99’ en Mestalla: “Lo más duro es el cómo”
- La remontada del Valencia CF que enloquece a Mestalla
- Carlos Corberán opina sobre el penalti en contra: 'Tanto a favor como en contra se debe valorar
- Juan Carlos Ferrero se confiesa sobre Mestalla, el Valencia CF y el Real Madrid con Josep Pedrerol
- ¿Cómo lleva el Valencia CF el 'goal average' con sus rivales de LaLiga?