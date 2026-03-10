Dani Monfort: " Me anima comprobar que tengo mucho margen de mejora"

Daniel Monfort (Pobla de Tornesa, Castellón, 20 años) se estrenó a lo grande en su primera carrera oficial de 21 km, la nueva distancia olímpica para la marcha atlética en ruta. Y su bautismo resultó casi inmejorable. Casi insuperable. El joven deportista castellonense ocupó la 5ª plaza en el Campeonato de España Absoluto y lideró la clasificación parcial Sub-23. “Estoy contento, por supuesto. Antes de la prueba, había comentado que firmaba un top-5 en la clasificación global y hacer podio en la carrera parcial Sub-23. Acabé quinto en la general y gané en la categoría Sub-23. Es decir, el balance es buenísimo. Pero lo que me anima, sobre todo, es comprobar que tengo mucho margen de mejora. En el fondo, noté que afrontaba mi estreno oficial en esta distancia de medio maratón. Podría haberlo hecho mucho mejor. Se me hizo largo”, explicó Daniel Monfort en declaraciones al Proyecto FER.

Daniel Monfort volvió a demostrar su pujanza, su crecimiento, su empuje, en el Campeonato de España Absoluto y Sub-23 de marcha atlética en ruta. / RFEA

Se codeó entre los mejores

El atleta FER sólo cedió ante rivales de la talla de Diego García Carrera, Álvaro López, Miguel Ángel López Nicolás y Paul McGrath. Cabe recordar que Diego tiene 20 años; Álvaro, 27; Miguel Ángel, 37; y Paul, bronce en el Mundial de Tokio del pasado curso, 24. Es decir, el marchador FER se encuentra en el buen camino y se perfila como uno de los relevos más prometedores e ilusionantes en la marcha española.

¿A la Copa del Mundo de marcha atlética?

Monfort está especialmente ilusionado con la posibilidad, más que seria, de ser convocado para la Copa del Mundo de marcha atlética en ruta por conjuntos (por países), que se celebra en Brasil entre el 11 y el 12 de abril. “No hay nada seguro, pero, al ser uno de los cinco primeros clasificados, tengo mis opciones. Si soy uno de los seleccionados, sería una inmensa alegría. Sólo de pensar en esa experiencia…”, comentó el deportista.