La natación artistica valenciana conquista España

La natación artística valenciana volvió a demostrar la fuerza de su cantera en el Campeonato de España de Invierno de categorías Alevín e Infantil, disputado del 6 al 8 de marzo en las piscinas Rías do Sur de Pontevedra. Con una participación total de 722 deportistas —138 pertenecientes a clubes de la Comunitat Valenciana—, las nadadoras de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana firmaron una actuación sobresaliente: seis medallas, tres de oro y tres de plata, y seis deportistas convocadas para la próxima concentración del equipo nacional Infantil.

Competición Alevín

La competición arrancó el viernes con la exigente prueba individual de figuras en categoría Alevín, en la que participaron 330 nadadoras. Las representantes valencianas brillaron con fuerza al lograr dos medallas y situar a ocho deportistas entre las veinte mejores de España. María Esteve (2014), del Atlantis, se proclamó subcampeona de España, mientras que Adriana Albero (2015), del Stadio Alicante, finalizó cuarta en la clasificación general, resultado que además le otorgó el título de campeona de España de su edad.

En esa misma clasificación general también destacaron las FNCV Andrea Gagiu (2014, Safor Gandía), décima; Aitana Fernández (2014, Atlantis), decimotercera; Daniela Martín (2015, Atlantis), decimoquinta; Vega Coca (2014, Nou Godella), decimosexta; Rocío Paredes (2014, Stadio Alicante), decimoctava; y Marina Legori (2014, Atlantis), decimonovena.

Por clubes en categoría Alevín, el Stadio Alicante firmó una destacada sexta posición en la Primera División, seguido por Azahar Sincro, séptimo; Acqua Sincro El Puig, noveno; Atlantis, decimotercero; Nou Godella, decimoquinto; PS Water Benidorm, trigésimo segundo; y Safor Gandía, también presente entre los participantes.

Competición Infantil

El sábado llegó el turno de la categoría Infantil, con 370 competidoras repartidas en dos grupos. La emoción fue máxima y el talento valenciano volvió a hacerse notar. Las nadadoras del Stadio Alicante Lola Aparicio (2013) y Amaia Elman (2012) se proclamaron campeonas de España de su edad, mientras que Elman sumó además una medalla de bronce en la clasificación general del grupo 3. A su vez, Claudia García (2011), del Atlantis, consiguió la medalla de plata en la clasificación general del grupo 4.

Triple podio de las infantiles Lola Aparicio, Amaia Elman y Claudia García en figuras.

Pruebas de selección Infantil

El campeonato se cerró el domingo con una de las citas más esperadas: las pruebas de selección para la próxima concentración del equipo nacional Infantil. La natación artística valenciana volvió a demostrar su peso en el panorama nacional al colocar a seis deportistas entre las elegidas. Las convocadas fueron Claudia García (2011, Atlantis), Amaia Elman (2012, Stadio Alicante), Lola Aparicio (2013, Stadio Alicante), Balma García (2011, Azahar Sincro), Kira González (2011, Azahar Sincro) y Valeria González (2012, Azahar Sincro), todas ellas becadas en el centro de tecnificación de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana en Cheste.

En la clasificación por clubes de la categoría Infantil, Azahar Sincro logró una notable quinta plaza en Primera División, seguido por Atlantis en séptima posición y Stadio Alicante en la undécima. También participaron Acqua Sincro El Puig, que finalizó vigesimocuarto, Nou Godella, vigesimoquinto, y PS Water Benidorm, vigesimosexto.

Noticias relacionadas

El balance final confirma el gran momento de la natación artística valenciana, con una cantera que no solo sube al podio nacional, sino que también alimenta con fuerza al futuro equipo nacional.