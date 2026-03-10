Pleno valenciano de medallas en la Júnior European Cup de Portimão

La delegación valenciana firmó una actuación brillante en la Júnior European Cup de Portimão, una de las citas destacadas del circuito continental Sub-21 de la European Judo Union. Tres medallas en tres representantes, con un oro, una plata y un bronce que vuelven a confirmar el gran momento del judo de la Comunitat Valenciana en el panorama internacional.

Nikita Yudanov, oro tras un torneo impecable

El gran protagonista del fin de semana fue Nikita Yudanov, que se proclamó campeón en la categoría de -100 kg tras completar un recorrido muy sólido en sus cuatro combates. Yudanov se proclamó hace tres semanas campeón de España.

Nikita Yudanov se proclamó campeón en la categoría de -100 kg tras completar un recorrido muy sólido en sus cuatro combates. / EJU

El yudoca valenciano inició su participación ante el italiano Francesco Fiore y se impuso en apenas 31 segundos por waza-ari awasete ippon. En cuartos de final, el canadiense Yehor Paladii se lo ha puesto más difícil: fue un combate de mayor desgaste que se prolongó 4:44 minutos, pero que Nikita supo resolver por ippon.

En semifinales, Yudanov se midió al español Antonio Aixel Ramírez Pérez, al que logró derrotar en un combate muy igualado que se decidió tras 4:14 minutos de acción por waza-ari. Ya en la final, el valenciano confirmó su dominio imponiéndose al portugués Danilo Storozhuk en 2:30 por ippon, asegurando así la medalla de oro del torneo.

Aiora Martín Carriches, una plata de gran valor

La segunda medalla valenciana llegó gracias a Aiora Martín Carriches, que firmó una gran competición en -48 kg para colgarse la medalla de plata.

En su primera pelea, derrotó con claridad a la italiana Miriam Tempesta en 1:53 por ippon. En cuartos de final superó por ippon en el golden score a la portuguesa Mariana Pereira tras un combate muy disputado que se prolongó 6:28.

En semifinales, Martín Carriches logró imponerse, otra vez por ippon, a la israelí Liah Shlayfer después de un combate largo y exigente de 8:12, asegurando su presencia en la final. Claro está que llegaba a la final desgastada, con dos combates encima que se habían prolongado por fuera del tiempo reglamentario. Sin embargo, no se dio por vencida, pero su compatriota, Claudia Pla Belmonte, no le dio tregua y terminó llevándose el triunfo tras 3:43, dejando a la valenciana con una valiosa medalla de plata.

Aiora Martín Carriches firmó una gran competición en -48 kg para colgarse la medalla de plata. / EJU

Odalis Santiago Santana completa el podio con un bronce

El pleno valenciano lo cerró Odalis Santiago Santana, que logró la medalla de bronce en la categoría de -57 kg tras un torneo muy exigente.

Odalis, a diferencia de sus compañeros Nikita y Aiora, disputó seis combates. Inició su camino ante la portuguesa Carina Chernova, a la que venció por ippon en 1:24. En la siguiente ronda superó a la italiana Martina Capezzuto en 50 segundos, mostrando una gran contundencia.

Su progresión se frenó en cuartos de final, donde cayó ante la francesa Clarisse Carillon en un combate muy rápido de 32 segundos. Sin embargo, la valenciana reaccionó en la repesca: primero derrotó a la española Claudia Morales Imbernon tras 4:00 minutos gracias a un waza-ari, y posteriormente superó a la italiana Elena Storione en 3:53 por ippon para acceder al combate por el podio.

En la lucha por el bronce, Santiago Santana se impuso a la canadiense Laurence Gagnon en 1:23, asegurando así la tercera medalla para la delegación valenciana.

Odalis Santiago Santana logró la medalla de bronce en la categoría de -57 kg tras un torneo muy exigente. / EJU

Un resultado que confirma el crecimiento del judo valenciano

El oro de Nikita Yudanov, la plata de Aiora Martín Carriches y el bronce de Odalis Santiago Santana consolidan el gran nivel competitivo del judo valenciano en el circuito europeo Júnior.

Tres deportistas, tres medallas y una actuación que vuelve a situar a la Comunitat Valenciana entre las delegaciones más destacadas del torneo portugués, confirmando el excelente trabajo que se desarrolla desde los clubes y la estructura federativa en la formación de jóvenes talentos.