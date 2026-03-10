El Servigroup Peñíscola expulsa a los dos abonados que saltaron a la pista en el partido contra Noia

El Servigroup Peñíscola FS ha expulsado a los dos aficionados que saltaron a la pista y participaron en la tangana que se produjo al finalizar el partido ante el Noia Portus Apostoli disputado el pasado 3 de marzo y que terminó con una sanción económica al club de 12.000 euros.

Rueda de prensa del presidente

"Las dos personas han sido expulsadas como abonados y tienen prohibido el acceso al pabellón Juan Vizcarro y a las instalaciones del club durante cinco años una de ellas y durante dos años la otra", confirmó este lunes el presidente de la entidad peñiscolana, Manuel Sierra, en rueda de prensa.

Video de la comparecencia del presidente del Peñíscola FS, Manuel Sierra Murcia.

Sierra explicó que "el grado de participación de ambos es totalmente diferente" y de ahí la diferencia de sanción al considerar que "uno pega y el otro intenta separar". "Pero en cualquier caso cometen la ilegalidad de saltar a la pista cuando está total y absolutamente prohibido", detalló.

El presidente del Peñíscola FS, que confirmó que la entidad va a "instar a la repetición de la sanción de 12.000 euros" impuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el acceso indebido a la pista, dividió en tres puntos el daño que, según él, sufre el club desde esos hechos.

"El daño es deportivo donde las sanciones ya están impuestas y poco podemos hacer. En la parte económica también y las personas que intervinieron serán sancionadas y las sanciones impuestas por la RFEF les van a repercutir. Y, por último, está el aspecto reputacional, que es el que más daño me hace personalmente", afirmó.

"Esto ha costado 25 años levantarlo y tener un equipo once temporadas en Primera División en un pueblo de ocho mil habitantes es casi una quimera y, en un minuto, todo eso se nos ha tumbado y no lo voy a perdonar", insistió Sierra.