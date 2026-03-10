El mejor pádel del mundo regresa a València con el Circuito Premier Padel

Después de dos años de ausencia, el circuito mundial de pádel volverá a tener parada en València este año, 2026. La capital del Turia regresa a la élite del pádel con la celebración del Valencia Premier Padel P1 que tendrá por escenario el Pabellón de la Fuente de San Luis del 6 al 14 de junio. La competición se ha presentado este martes 10 de marzo en el Salón de Actos del Complejo Deportivo y Cultural la Petxina con la presencia de ortanizadores, instituciones y una destacada representación de los mejores jugadores valencianos que lucharán por brillar en casa este mes de junio como Tamara Icardo, Josete Rico, Ksenia Sharifova, Aída Martínez, y Edu Alonso.

Presentación del Valencia Premier Pádel P1 / Montesinos

Entradas a la venta el 19 de marzo

La vuelta del Circuito Mundial Premier Padel a València ha despertado gran expectación. La organización podrá a la venta las entradas el próximo 19 de marzo aunque los federados en la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana dispondrán de un periodo preferente para adquirir sus entradas a partir de este viernes 13 de marzo. Además, los federados se beneficiarán de un descuento especial, como anunció el presidente de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana, Alfonso Monferrer: "Queremos que este torneo sirva para que siga creciendo la base del pádel en València. El mejor padel del mundo tenía que estar en Valeència, es algo que merecemos por la evolución que ha tenido este deporte en la Comunitat Valenciana. Somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho por todas las partes para encontrar un hueco en el calendario. El camino no ha sido fácil, pero todos hemos trabajado juntos y vamos a seguir haciéndolo para que el Circuito se quede en València como una cita fija, para que no se vaya de aquí. Para nuestros jugadores y jugadoras es una gran oportunidad. Tenemos una larga lista de jugadores de la Comunitat Valenciana en los primeros puestos del ránking mundial".

Montesinos

Respaldo institucional

El Valencia Premier Padel cuenta con el respaldo de las instituciones valencianas. Así lo ratificaron en la presentación el director General del Deporte, Luis Cervera; la concejala de Deportes de València, Rocío Gil y el Diputado de Deportes, Pedro Cuesta.

Rocío Gil dio la bienvenida a València al Circuito: "En València estamos empeñados en que sea la mejor ciudad para vivir y en la que que hagamos grandes eventos deportivos. Vuelve el mejor pádel del mundo y vuelve a la Fonteta, una instalación que hace tan sólo unos días albergó la Copa del Rey de Voleibol con gran éxito".

El pádel se une así a la larga lista de grandes eventos deportivos que se celebrarán este año en territorio valenciano, como destacó Luis Cervera: "Este año tenenemos un calendario de acontecimientos deportivos impresionante, éste nos hace mucha ilusión ya que es consecuencia del gran trabajo que está haciendo la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana. Tenemos ya cerca de 10.000 licencias y es una de las federaciones que mejor se ha modernizado siguiendo nuestro plan de desarrollo. Estoy seguro de que va a ser un éxito rotundo.

En este sentido Pedro Cuesta, diputado de Deportes resaltó la importancia que tiene albergar este tipo de eventos para la promoción de la provincia de València: "Para la la Diputación todo lo que sea darvisibilidad a la provincia es muy importante, el padel está muy extendido, hay torneos importantes en muchos municipios y ahora vamos a contar también con el Circuito Premier Pádel".

Se espera que el torneo atraiga a València a gran número de visitantes. La organización prevé que vendrán aficionados de alrededor de 80 países. "En València siempre estamos preparados , València es una ciudad acogedora, nos gusta que los deportistas y aficionados que vienen de fuera y por supuesto, los de aquí, disfruten del torneo y de la ciudad", destacó Rocío Gil

Premier Padel llega a València

David Serrahima, director General de Premier Pádel, se mostró feliz de volver a València, ciudad que conoce bien de su anterior etapa como organizador del Open 500 de Tenis: "Es un lujo volver a València, cuando nos propusieron incluir València, era imposible decir que no, gracias al esfuerzo de todos hemos podido consguir una fecha y que el mejor pádel regrese a la Fonteta".

Joan Cuscó, presidente de Octagon, agencia promotora de Premier Pádel en España, también auguró un "gran éxito al Valencia Premier Padel".

Categoría P1

El torneo de València reunirá a las mejores parejas del circuito mundial femenino y masculino ya que es de categoría P1. En el Premier Padel los torneos se dividen en los cuatro 'majors' -Catar Italia, París y México-. y a continuación, por orden de importancia están los P1 y luego los P2.

Con el de València, España acogerá seis citas y se convierte en el país que más veces recibirá la Liga Premier. Se mantienen las de Madrid (31 de agosto al 6 de septiembre), Málaga (13 al 19 de julio), ambos también de categoría P1, y las de Gijón (que se celebraba la semana pasada, del 2 al 8 de febrero) y Valladolid (22 al 28 de junio), de clase P2. La sexta serán las Finales de Barcelona, que por tercer año consecutivo cerrarán la temporada del 7 al 13 de diciembre.

Noticias relacionadas

La próxima campaña de Premier Padel tendrá 26 torneos en 18 países, con Londres y Pretoria (Sudáfrica) como sedes que debutan este año.