La Selección Española de Taekwon-Do ITF prepara el Europeo en La Nucía.

La Selección Española de Taekwon-Do ITF en la modalidad de “formas por equipos” se concentró el pasado fin de semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte” para preparar el Campeonato de Europa de Eslovenia, del próximo mes de abril. Los 25 deportistas concentrados realizaron sus entrenamientos en el Pabellón Muixara.

Durante esta jornada de “tecnificación y alto rendimiento” la selección española de formas de Taekwondo ITF en La Nucía, recibió la visita de Sergio Villalba, concejal de Deportes, Paco Ferrando, Director de la Comisión Nacional de Taekwon-Do ITF RFET y del histórico “maestro” Juan Ferrando, uno de los precursores del Taekwon-DO ITF en España.

Mejores “en formas” de España

Los mejores deportistas de España en la modalidad de Taekwon-Do ITF “formas” fueron concentrados por la Federación en La Nucía para conformar los “equipos” y trabajar con los técnicos de la Selección Nacional, para preparar los ejercicios con los que competirán en el próximo Europeo de Eslovenia. España participará con dos equipos (femenino y masculino) en las dos categorías: senior y junior.