Alba Sánchez y Álex Ramiro, bronce en la Copa de España de Halterofilia

Sevilla se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro de la halterofilia nacional durante el primer fin de semana de marzo al albergar dos importantes competiciones: el Campeonato de España Universitario de Halterofilia el sábado 7 de marzo y la Copa de España de Halterofilia en sus categorías Sub-15, Sub-17 , Júnior y Absoluta el domingo día 8.

Con la participación de 80 deportistas divididos equitativamente entre 40 hombres y 40 mujeres y pertenecientes a diferentes categorías de peso, si bien situados entre los 10 mejores en el ranking nacional por edades, el evento atrajo a más de 300 personas entre entrenadores, técnicos y aficionados.

Club Halterofilia Alzira

El club Halterofilia Alzira logró doblar la participación del año anterior con cuatro participantes, Alba Sánchez en categoría femenina Absoluta, Iker Vila en categoría masculina Sub-17 y Axl Roda y Álex Ramiro en categoría masculina Sub-15.

El primero en participar fue Álex Ramiro que partía en la posición cuarta del ranking nacional masculino Sub-15. Álex realizó los dos primeros intentos de arrancada validos con una mejor marca de 71kg. El momento más emocionante llegó en los dos tiempos cuando levantó en su tercer intento 88 kg lo que le llevaría al total olímpico con 159 kg y siendo ambos records de España Sub-15 en la categoría 52 kg de peso corporal. Con un total de 274,61 puntos obtuvo la tercera posición.

Álex Ramiro levantó en su tercer intento 88 kg lo que le llevaría al total olímpico con 159 kg y siendo ambos records de España Sub-15. / CH ALZIRA

Axl Roda también participaba en Sub-15 partiendo en quinta posición , si bien por una lesión de última hora no pudo realizar la competición.

El tercer componente del equipo fue Iker Vila que compitió en Sub-17 en la categoría de 65 kg de peso corporal y mejoró su marca personal con 104kg en la modalidad de dos tiempos obteniendo un octavo lugar.

Iker Vila, que compitió en Sub-17 en la categoría de 65 kg de peso corporal, mejoró su marca personal con 104kg en la modalidad de dos tiempos. / CH ALZIRA

Y en la última competición del día, la levantadora Alba Sánchez consiguió la tercera mejor marca Absoluta femenina de la competición con un total olímpico de 190 kilogramos en la categoría de 58 kilogramos de peso corporal con los que obtuvo 276,72 puntos.

Equipo del club Halterofilia Alzira, en la Copa de España 2026. / CH ALZIRA

El entrenador Héctor Lapo y la Presidenta del club y entrenadora entrenadora Mónica Carrió fueron los acompañantes del evento y se muestran muy contentos con los resultados obtenidos.

Héctor Lapo, Álex Ramiro y Mónica Carrió. / CH ALZIRA

Reconocimiento

Durante el acto, destacando el 8M , día internacional de la mujer, el presidente de la Federación, Constantino Iglesias, hizo entrega a Josefa Pérez de la Insignia Olímpica concedida por el Comité Olímpico Español, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la halterofilia. Por su parte, la vicepresidenta Mónica Carrió y responsable de mujer y deporte de la RFEH le entregó un obsequio de nuestro patrocinador oficial de equitación, Velites, así como una serie de fotografías originales de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.