Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Real Madrid - Valencia Basket, jueves 12 de marzo de 2026 a las 20:45 horas.

Valencia Basket - FC Barcelona, jueves 19 de marzo a las 16:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga ACB: La Laguna Tenerife - Valencia Basket, sábado 14 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante - Monbus Obradoiro, domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:30 horas.

Clasificación.

Segunda FEB: Derbi autonómico entre el Club Esportiu Bàsquet Llíria - Maderas Sorlí Benicarló, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Pla del Arc de Llíria; Proinbeni UPB Gandia - Class Basquet Sant Antoni, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; Amics Castelló - Homs U.E. Mataró, domingo 15 de marzo a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Puerto Sagunto - Fundació Caixa Rural Vila-real, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Bauhaus Godella, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Socage Jovens L'Eliana, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:15 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - BC Peñíscola, sábado 14 de marzo de 2026 a las 20:15 horas; Topsurface NB Paterna - CB Morvedre, domingo 15 de marzo a las 18:00 horas; Picken Claret - Cemalu Aldaia, domingo 15 de marzo a las 19:00 horas; The Fitzgerald el Pilar - Amics Castelló B, viernes 10 de abril a las 20:30 horas.

Clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - Lucentum Alicante, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; Decprocon Carolinas - Maristas Valencia, domingo 15 de marzo a las 12:00 horas; Personalhome Adesavi - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, domingo 15 de marzo a las 12:00 horas; CA Montemar - Rigalli Alginet, domingo 15 de marzo a las 18:00 horas; ESET Ontinet - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 15 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; Servigroup Benidorm - CBI Elche, domingo 15 de marzo de 2026 a las 18:30 horas. Descansa: Estudiantes Cartagena

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: No hay jornada hasta el 22 de marzo por compromisos internacionales.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Duelo autonómico Fustecma NBF Castelló - La Cordà NB Paterna, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón.

Clasificación.

Liga Femenina 2: Esco Grupo Femenino Alcorcón - CB Claret Benimaclet, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Recoletas Atlético Valladolid - Horneo EÓN Alicante, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Super Amara Bera Bera - Elda Prestigio, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Rocasa Gran Canaria - Atticgo Elche, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; BM Morvedre - Caja Rural Aula Valladolid, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón René Marigil.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Anaitasuna - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Fertiberia Puerto Sagunto - Trops Málaga, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Port de Sagunt; Attica 21 Hotels OAR Coruña - Servigroup Benidorm, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; UBU San Pablo Burgos 2031 - Fundación Agustinos Alicante, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Handbol Sant Quirze - Club Almassora Balonmano, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:30 horas; Fundació Handbol Sant Vicenç - Atticgo Elche, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:30 horas; Handbol Onda - MGC Mutua Handbol Ribes, domingo 15 de marzo de 2026 a las 13:30 horas en el Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo. Descansa: BM Marni Rosval.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: DH VRAC Quesos entrepinares - Huesitos La Vila, domingo 15 de marzo de 2026 a las 13:15 horas.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Pasek Belenos - Valencia RC, domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; FibraValencia Les Abelles - Gernika Rugby Taldea, domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Fase Final, final: Rugby Turia - A.V.R. FC Barça Rugby, se jugará el 22 de marzo.

Voleibol

Superliga Masculina: Instercap Asisa Tarragona SPSP - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; Léleman Conqueridor Valencia - Conectabalear CV Manacor, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Nou Moles.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón - Rodi Balàfia Vòlei Lleida, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera; UBE L'Illa Grau - Club Natació Sabadell, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad Deportiva de Castellón; Club Volei Roquetes - CV GEMAVI Vinaròs, sábado 14 de marzo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Conqueridor Valencia - Mayurqa Voley Palma, sábado 14 de marzo de 2026 a las 15:30 horas en el Pabellón Nou Moles; Almendralejo Extremadura - Club Voleibol Almoradí, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Universidad de Granada - Camporrosso Finestrat Medsur, sábado 14 de marzo de 2026 a las 16:00 horas; duelo autonómico Grupo Renovak CV Sant Joan - Servigroup Playas Benidorm, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan; Universidad de Granada - Grupo Renovak CV Sant Joan, domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; CDU Atarfe - CV Paterna Liceo, domingo 15 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva - CV Manacor, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva.

Clasificación.

Hockey hierba

El pasado fin de semana dio comienzo a la segunda vuelta de la División de Honor B con la primera jornada de la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Con tres equipos valencianos que lucharán por ascender a la máxima categoría y otros cuatro que pelearán por la salvación, la temporada de hierba reanuda sus competiciones nacionales.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa - Real Sociedad 1927, sábado 14 de marzo de 2026 a las 14:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Duelo autonómico CD Giner de los Ríos - Universitat d'Alacant San Vicente, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Valencia CH - Egara, sábado 14 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró; RC Jolaseta - CD Giner de los Ríos, domingo 15 de marzo de 2026 a las 10:30 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant Atlético San Vicente - Club Hockey Madrid Las Rozas, sábado 14 de marzo de 2026 a las 15:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante; Real Grupo de Cultura Covadonga - CH Xaloc, domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: ADISS Hockey Rivas - AITEX PAS Alcoi, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum - Girona Club Hoquei, sábado 14 de marzo de 2026 a las 13:00 horas en el Pabellón Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - Club Patín Alcorcón, domingo 15 de marzo de 2026 a las 10:00 horas en el Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: PAS Alcoi - Tres Cantos Ibercenter PC, sábado 14 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa, situado dentro del Complejo Deportivo Francisco Laporta en Alcoy. Descansa: Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola - Illes Balears Palma Futsal, sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Juan Vizcarro: Family Cash Alzira - Industrias Santa Coloma, domingo 15 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Palau d'Esports de Alzira.

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS. - Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: FS Sabadell - Feme Castellón CFS., sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:45 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, Antiguoko KE Estudio Dental Barrenechea - FS Picassent, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Futsal Ibi Jypal Hogar- Illes Balears Palma Futsal, sábado 14 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Polideportivo Rubén Plaza; CFS Bisontes Castellón - CN Sabadell, sábado 14 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; Sant Quirze Valles, Assoc. Esp. F. Sala - Nunsys El Pilar, sábado 14 de marzo de 2026 a las 15:00 horas; Covisa Manresa - Ye Faky FS, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, Grupo López Bolaños F.S."A" - CD Sporting La Nucía, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Sevilla - Waterpolo Turia, sábado 14 de marzo de 2026 a las 16:00 horas.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Leioa WP - Club Waterpolo Elx Manolet, sábado 14 de marzo de 2026 a las 18:15 horas. En el Grupo D, Waterpolo Turia - AESE L'Hospitalet, sábado 14 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en la Piscina del Polideportivo Municipal de Nazaret.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, CN Metropole - Club Waterpolo Elx Selecte, sábado 14 de marzo de 2026 a las 11:15 horas. En el Grupo D, Colegio Brains - Club Nou Godella Natación, sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Las chicas del Valencia Firebats no vuelven a competir hasta el 21 de marzo.

Resultados y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats no vuelve a competir hasta el 21 de marzo.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Atletismo : 25 Copa de Europa de lanzamientos / Nicosia (CYP) . Fecha: 14/03/26 - 15/03/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: European Athletics Premium

Campeonato del Mundo Universitario de Campo a Través / Cassino (ITA). Fecha: 14/03/26 - 15/03/26 / Cross / Universitario / Organiza: FISU

XLVIII Campeonato de España Sub-18 Short Track / Antequera - Málaga. Fecha: 14/03/26 - 15/03/26 / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España Trail Running Absoluto, Sub-23 y Master / Caldas de Reis - Pontevedra. Fecha: 15/03/26 / Trail / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España Maratón Absoluto y Máster / Barcelona .Fecha: 15/03/26 / Ruta / Nacional / Organiza: RFEA

XIX Entrenamiento Fallero 2026, miércoles 18 marzo 2026 de 07:15 a 10:00 horas en la Plaza del Doctor Collado en Valencia.

Publicación de Facebook sobre el XIX Entrenamiento Fallero que se llevará a cabo el 18 de marzo de 2026.

Recorrido del XIX Entrenamiento Fallero 2026. / VALENCIA CIUDDA DEL RUNNING

Montañismo : Trail. Campionat Autonòmic de llarg recorregut, FEMECV 2026, Perimetral a Benissa (Alicante), sábado, 14 de marzo de 2026.

2ª Prueba de Copa de MN FEMECV 2026, Algorfa (Alicante), domingo, 15 de marzo de 2026

Consulta la agenda de la FEMECV.

Ciclismo : Trofeo Escuelas de Ciclismo Novelda (Alicante), sábado 14 de marzo a las 15:00 horas.

. XL Volta La Marina 2026 - Etapa 5, domingo 15 de marzo a las 10:30 horas.

Pilota valenciana : Final de la Lliga Caixabank d'escala i corda Pro1, domingo 15 de marzo a las 11:00 horas en el Trinquet de Pelayo.

Publicación de Facebook

Natación :

