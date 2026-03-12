La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana proclama a sus campeones autonómicos de ILCA

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) celebró el pasado fin de semana el Campeonato Autonómico de ILCA 2026 para las clases ILCA 7, ILCA 6 e ILCA 4. La regata, que ha tenido lugar en el Club Náutico Campello, ha reunido a casi un centenar de deportistas procedentes de toda la Comunitat Valenciana, que han competido durante dos jornadas por el título autonómico de la temporada.

La competición comenzó el sábado con un viento de Levante de entre 7 y 8 nudos y una ola cercana a los 0,7 metros, condiciones que permitieron completar dos pruebas en la primera jornada. "Gracias a estas condiciones pudimos dar salida a dos mangas, y cuando estaba terminando la segunda, comenzó a bajar la intensidad hasta los 4 o 5 nudos. Intentamos iniciar una tercera prueba, pero tuvimos que izar aplazamiento sobre A y dar por finalizada la jornada a las 15:00 horas", explicó Pedro Reyes, oficial de la regata.

El segundo día de competición estuvo marcado por la ausencia de viento. "Parecía que iba a entrar un suroeste de 230/240 grados, pero la jornada se desarrolló con calma total, sin viento ni ola y finalmente hemos tenido que subir aplazamiento sobre A", añade Reyes.

Y con estas dos mangas disputadas el sábado, quedaron definidos los nuevos campeones autonómicos ILCA 2026.

Adolfo Virgili se impone en ILCA 7

La clase olímpica ILCA 7 fue uno de los medalleros más disputados del campeonato, con una clasificación muy ajustada durante toda la regata. Finalmente, gracias a una actuación muy sólida en las mangas completadas, Adolfo Virgili Pasqual (RCR Alicante) se proclamó campeón autonómico de ILCA 7 2026.

Podio masculino de la clase ILCA 7. / G.Baixauli

"Es una pena no haber podido navegar hoy. Ayer fue un buen día, me hice dos primeros y me he podido llevar el título a casa. Ahora me voy con muy buenas sensaciones a Palma, al Sofía, ya que he podido trabajar los puntos débiles que tenía en este campeonato", resaltó Adolfo.

La lucha por las posiciones del podio, se mantuvieron abiertas hasta el final, con empate a puntos. Al final, gracias a un mejor resultado en la última manga, Javier Casalins (RCR Alicante) logró la medalla de plata, mientras que Jaume Castaño (RCN Valencia) se colgó el bronce.

Blanca Ferrando domina en ILCA 6

En ILCA 6, categoría olímpica femenina, la regatista Blanca Ferrando (RCN Valencia) firmó un rendimiento muy consistente que la proclamó campeona autonómica 2026, con un liderato claro.

"Para mí ha sido una regata con muy buenas condiciones, ya que había poco viento. Estoy muy contenta porque me hace mucha ilusión obtener este título de campeona autonómica, en esta ocasión de ILCA 6", contó Blanca Ferrando.

Podio femenino de la clase ILCA 6. / G.Baixauli

Su principal rival fue Sheila Martínez (CN Campello), que se mantuvo dentro de la lucha por el oro hasta el último momento, pero finalmente se colgó la medalla de plata a 3 puntos de diferencia de Blanca. El bronce lo ganó Lara Sabina Himmes (RCR Alicante).

En la clasificación masculina de ILCA 6, el título autonómico fue para Quique García (RCN Valencia), quien mostró una destacada regularidad en cada una de las pruebas completadas. Junto a él, el podio lo completaron Leo Griñán (RCN Torrevieja) como subcampeón masculino y Román Álvarez (RCN Valencia) que, a un solo punto de la plata, subió a la tercera posición.

Y en categoría femenina Sub-19 la ganadora autonómica fue Clara Sophie (CN Altea), seguida de Gabriella Domínguez (RCR Alicante) y Julia Bayo (RCN Dénia).

María Fenoll gran protagonista de la flota juvenil ILCA 4

La flota más numerosa del campeonato fue la de ILCA 4, modalidad Juvenil y antesala de las clases olímpicas, con 57 regatistas inscritos.

El alto nivel de la flota fue palpable en cada una de las regatas disputadas, reflejando el buen momento que vive la cantera de la vela en la Comunitat Valenciana.

Y en esta categoría, la vencedora absoluta fue María Fenoll (CN Santa Pola), quien, con una superioridad clara y con una actuación muy firme y solvente, logró el primer puesto autonómico la temporada.

"El poco viento me favorece y eso ha hecho que me haya ido muy bien. Estoy contenta, esto me motiva para seguir trabajando", apuntó María Fenoll.

La subcampeona fue Begoña Pérez Manglano (CN Jávea), que además se proclamó campeona autonómica sub16 femenina. Y el bronce se lo llevó Claudia Gómez (CN Santa Pola), que a su vez también se colgó la plata en Sub-16 femenina. Elsa Sellés (CN Santa Pola) completó el podio Sub-16 femenino.

En la clasificación masculina de ILCA 4, el título autonómico fue para José Pérez (RCN Calpe), tras cerrar la regata con unos resultados muy estables. Dos segundos puestos que lo dejaban segundo en la general, por detrás de María Fenoll, y primero en categoría masculina.

Podio masculino de la clase ILCA 4. / G.Baixauli

La medalla de plata fue para Macgregor Lewis (CN Jávea) y el bronce para Álvaro Ramón (RCR Alicante).

En Sub-16 masculino, el triunfo fue para Félix Oter (RCN Torrevieja), acompañado en el podio por Rodrigo Hernández (RCN Torrevieja) en segunda posición y Noah Gorris (RCN Calpe) en tercera.