Miguel Bou gana dos oros en los Nacionales de Natación de Fondo

El nadador nuciero Miguel Bou Bernabéu (22 años) se alzó con dos oros el IX Campeonato de España Open de Fondo de Natación Masters en Las Palmas de Gran Canaria, el pasado fin de semana. El nadador nuciero fue campeón nacional en las distancias de 3.000 m. y 1.500 m. en categoría másters +20, logrando sendos récords autonómicos.

400 nadadores de 98 clubs de toda España participaron en este IX Campeonato de España Open de Fondo de Natación Master, que se desarrolló en la piscina exterior (50m.) del CN Metropole de Las Palmas de Gran Canarias, organizado por Real Federación Española de Natación (RFEN Aquatics) y el Club Natación Metropole. El nadador del Vila-Swim Fondistas Club prosigue sus visitas al podio con dos oros en este nacional en tierras canarias.

Dos oros para Bou

En la prueba de 3.000 metros del IX Campeonato de España Open de Fondo de Natación Masters el nadador nuciero se alzó con la medalla de oro, con un tiempo de 34:36.45 en categoría Máster +20. Miguel Bou hizo el segundo mejor tiempo Absoluto de la competición, demostrando su gran estado de forma, logrando su primer “récord autonómico”.

Después en los 1.500 metros Miguel Bou volvió a subir a lo más alto del podio con un tiempo de 17:04 en categoría Máster +20, siendo el mejor tiempo Absoluto y también “récord autonómico”. El nadador nuciero logró su segundo “oro” en la piscina outdoor CN Metropole de Las Palmas de Gran Canarias.

Noticias relacionadas

Copa del Mundo en Ibiza

Tras su espectacular competición en los Nacionales Máster de Fondo en Las Palmas, Miguel Bou prepara ahora su participación en Ibiza en el Nacional de Aguas Abiertas (25 y 26 de abril), que será puntuable este año también para la Copa del Mundo en Aguas Abiertas. El nadador nuciero competirá en la prueba de 3.000 m. en aguas abiertas, donde los dos últimos años ha logrado el oro en su categoría máster +20.