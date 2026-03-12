El valenciano Eduardo L. Gómez busca otro oro en el Mundial de 50 kms

De nuevo, otro Campeonato Mundial contará con la presencia del atleta de Burjassot Eduardo L. Gómez; este próximo día 14 de Marzo estará en la línea de salida del Campeonato del Mundo de 50 Km que se disputará en Nueva Delhi (India) buscando continuar con excelentes resultados que confirmen la hegemonía del ilustre atleta veterano en la larga distancia, que no solo destaca a nivel nacional (con múltiples medallas en los Campeonatos nacionales de 50k y de 100k) sino en el mundo, gracias a su triplete mundialista: Oro y Título de Campeón Mundial Master en 50k precisamente en 2023 en Hyderabad (India), la Plata Master en 100k en Bangalore en 2024 y el Bronce Master en 100k en 2018.

Va a por medalla

La intención de Eduardo L. Gómez, es intentar de nuevo pelear en los puestos de honor de su categoría, a pesar de que ha tenido diversos problemas físicos en la parte final de la preparación: “sufrí un edema en los extensores de los dedos de la pierna, y me he centrado en la recuperación para poder estar en la línea de salida. El trabajo de Aure y todo su grupo humano en readaptat ha sido increíble, y sólo espero poder traerme algo bueno de Nueva Delhi, la lástima fue cuando se pospuso el Campeonato, que inicialmente estaba previsto para el 7 de Diciembre, por causas de contaminación medioambiental, porque ahí mi estado de forma era el óptimo. Volver a empezar de nuevo una preparación con más de 2000 km entrenados se hace muy duro”. Esta será la novena participación en un Mundial de Ultra para el veterano ultrafondista de Burjassot; Doha, Los Alcázares, Croacia, Berlín, y Bangalore en las pruebas de 100km y el Europeo de 50k del año 2022 de Sotillo de la Adrada y el Mundial de Hyderabad en 2023, junto a una presencia en el Mundial de 24 horas en Belfast son sus credenciales. La idea es estar de nuevo peleando por las medallas.

“Como Director Técnico del club, y responsable directo de la sección de ultrafondo, estoy orgullosísimo de la trayectoria y la visibilidad que tiene el ultrafondo en Burjassot, y este año que hemos conseguido etiqueta de oro de IAU en nuestros 50k y 100k vivimos un momento especial”.

Recepción en el ayuntamiento de Burjassot

Días previos a su salida ha sido recibido por el Alcalde de la Localidad, Rafa García, y el Concejal de Deportes, Juan Gabriel Sánchez, y la Presidenta de la Federación Autonómica, María José Orugo, departiendo sobre las características de este tipo de pruebas.

Por otra parte, Rafa García ha emplazado a Eduardo Gómez a una nueva cita en el consistorio, pero nuevamente con otra presea colgando del cuello.