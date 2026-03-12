‘Valora el Juego limpio’ mejora el nivel de deportividad en los Juegos Deportivos 2025-26

El proyecto ‘Valora el Juego Limpio’, que desarrolla la Fundación Deportiva Municipal dentro de los Juegos Deportivos Municipales (JJDDMM), ha vuelto a demostrar su contribución a mejorar la deportividad de los diferentes participantes implicados en la competición, como reflejan las valoraciones realizadas en la primera mitad de esta temporada 25/26. Creado con el objetivo de promover los valores y el espíritu deportivo entre los participantes de los JJDDMM, el proyecto ‘Valora el Juego Limpio’ prevé la participación de entrenadores y árbitros en la valoración del comportamiento de jugadores y jugadoras, personal técnico, jueces y público.

Encuesta

Mediante una encuesta, los árbitros valoran a los dos equipos de jugadores, a los dos entrenadores y al público, agentes que participan en los campeonatos deportivos de las modalidades de baloncesto, balonmano, hockey, fútbol sala, rugby y voleibol. Asimismo, los entrenadores puntúan la actitud y el comportamiento deportivo, tanto del equipo como del entrenador y público rivales.

El número total de participantes en este proyecto se eleva aproximadamente a los 8.000 deportistas, de edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. Este proyecto valora especialmente el respeto hacia compañeros, rivales, entrenadores, árbitros y público, así como su capacidad para reconocer los éxitos ajenos, aceptar decisiones arbitrales y mantener una actitud deportiva tanto en la victoria como en la derrota.

Deporte y valores

A su vez, el personal técnico es evaluado por su papel educativo y ejemplar, promoviendo la participación, el respeto y la deportividad entre los jugadores y los demás agentes que participan en el encuentro. Por su parte, el público es valorado por su capacidad para animar con respeto, reconocer el buen juego de ambos equipos y mantener un comportamiento correcto durante el evento.

El programa también permite la evaluación a los árbitros por su labor formativa, su imparcialidad, el cumplimiento del reglamento y su capacidad para garantizar un ambiente seguro, respetuoso y acorde con los valores del juego limpio.

Los datos recogidos en la presente edición del programa muestran un incremento en los promedios de valoración y una puntuación general cercana al Excelente. Cifras que, además de reflejar el buen comportamiento de entrenadores, jugadores, árbitros y público, muestran que estos agentes participantes en los JJDDMM, interiorizan la importancia y necesidad del juego limpio: competir con respeto y deportividad.

Máxima puntuación para el balonmano

Con una baremación en la que 5 es la nota máxima, todos los deportes superan el 4 de promedio en la valoración de la temporada. Los deportes que mayor nota en Juego Limpio obtienen son: balonmano (4.974) y voleibol (4.790), seguidos de hockey (4.790), baloncesto (4.676), rugby (4.674) y fútbol sala (4.243). Estas puntuaciones suponen una media de 4,671, sensiblemente superior a la obtenida en la pasada edición.

Noticias relacionadas

El proyecto ‘Valora el Juego Limpio’ se implementó por primera vez en la temporada 2014/15, con el objetivo de fomentar la deportividad entre los escolares, entrenadores, delegados, familias, clubes, colegios y resto de participantes en los Juegos Deportivos. Desde entonces, se ha producido un cambio significativo en el comportamiento deportivo de quienes integran este programa, ya que los datos de esta temporada consolidan una tendencia ascendente de los últimos años.