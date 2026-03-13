Almassora debatirá sobre los nuevos retos de la gestión deportiva

La localidad de Almassora acogerá el 23 de abril la jornada “La gestión deportiva ante el nuevo escenario de cambio”, un encuentro profesional que reunirá a gestores deportivos, responsables públicos, clubes y empresas del sector para analizar los principales desafíos y tendencias que están transformando la gestión del deporte.

La jornada está organizada por GEPACV (Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana) y cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, y el Ajuntament d’Almassora.

El encuentro abordará cuestiones clave para el presente y futuro del sector a través de diferentes ponencias centradas en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada al deporte, los modelos de gestión exitosos, la organización de eventos deportivos o la inspección y regulación de las profesiones deportivas.

Así será la jornada

La jornada comenzará con el acto de inauguración, en el que participarán el director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, representantes del Ajuntament d’Almassora y Alberto Talavera, presidente de GEPACV.

Entre los contenidos destacados del programa se encuentra la ponencia “La regulación de las profesiones del deporte y la inspección deportiva”, impartida por Rodrigo Aranda, inspector de Actividad Física y Deporte de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, el programa incluirá otra ponencia dedicada a analizar el modelo de gestión y el éxito del CD Castellón, que será presentada por Alberto González, director general del club, quien compartirá la experiencia del proyecto deportivo y organizativo desarrollado por la entidad castellonense.

Durante la jornada también se celebrará un taller práctico sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión deportiva, impartido por el especialista Juan Cuesta, además de distintos espacios destinados al networking y reuniones profesionales entre gestores deportivos y empresas proveedoras del sector.

El evento concluirá con un cóctel de networking y una visita a la Ciudad Deportiva del CD Castellón, donde los asistentes podrán conocer de primera mano las instalaciones y el modelo organizativo del club.

La jornada cuenta con el respaldo de diversas empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras del ámbito deportivo, consolidándose como un punto de encuentro para el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades profesionales dentro del sector.