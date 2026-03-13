Léleman Conqueridor recibe en Nou Moles al campeón de Copa

Léleman Conqueridor y Conectabalear CV Manacor encaran la antepenúltima jornada de la Superliga con un enfrentamiento en el que los locales tienen en la mano confirmar su presencia en los playoffs. Nou Moles será el escenario en el que los valencianos reciban a los actuales campeones de Copa del Rey. El conjunto manacorí vuelve dos semanas después a la tierra en la que levantaron el primer título de su historia.

A por otra victoria

Tras la gran victoria en el Gran Canaria Arena ante CV Guaguas por 3-0, el Conqueridor cogió oxígeno con esos 29 puntos que le permiten mantener la calma en una complicada recta final de Superliga. La derrota de UC3M Voleibol Leganés ante Bus Leader San Roque dejó la amenaza de quedarse fuera de los playoff a nueve puntos, justo los que quedan por repartir. Tres jornadas para sumar un punto que clasifique al conjunto valenciano, u otro tropiezo de los madrileños, sería suficiente para que el Léleman compita un año más la fase final de la temporada.

El siguiente escalón viene en racha tras conquistar la Copa en La Fonteta y ganar también su jornada de Superliga. Los de Alexis González se impusieron en Los Planos por 2-3 (32-30/24-26/19-25/25-21/10-15) ante un combativo Pamesa Teruel, que se lo puso complicado. Ribas, Nieves y Gustavo Romaní, principales amenazas de un equipo compensado que tiene multitud de opciones tanto en ataque como en defensa y donde el saque del central brasileño siempre genera problemas.

Los últimos partidos dejan un balance positivo para los baleares, que han ganado tres de los cinco encuentros recientes. En la primera vuelta de la Superliga, el conjunto manacorí se impuso en el Polideportivo Miguel Ángel Nadal por 3-1 (25-18/21-25/25-19/25-21). Ribas se convirtió en el protagonista del partido con 20 puntos, cinco de ellos de bloqueo. Mientras que los máximos anotadores del Léleman Conqueridor se quedaron en 13.

Zanini sigue apartado del equipo

El conjunto de Nou Moles volverá a contar en el banquillo con Pablo Díaz, que ejerce de entrenador interino hasta que el club y Zanini determinen su futuro. La plantilla ha sabido gestionar las dificultades y se desquitaron ante CV Guaguas con una victoria muy necesaria. El partidazo de Javier Monfort con 26 puntos (2 saques directos y 2 bloqueos), con un 71% en recepción y 73% en ataque liberó a los suyos de una mala racha que se estaba extendiendo en el tiempo. Su actuación le valió para convertirse en el MVP de la decimonovena jornada y el partido del sábado se mira de otra manera.

Paulo Renan coloca de espaldas / Léleman Conqueridor Valencia

Así lo reflejaba Aharón Gámiz: “La victoria ante CV Guaguas dice mucho de nosotros, de cómo estamos unidos como vestuario y de la exigencia que nos hemos puesto post Copa para lo que queda de temporada. Pase lo que pase hay que darlo todo, Esto nos hace recordar lo mucho que hemos trabajado todo el año, los jugadores que somos y que por momentos de bajón o dinámica, no se estaba viendo el Conqueridor que todos esperábamos. Pero queda lo mejor, clasificar a los playoff y luchar por estar en Europa la próxima temporada”.