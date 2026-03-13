Nace el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València

La Diputació de València presentó este viernes 13 de marzo su nuevo Circuito de Carreras, que después de 26 ediciones se ha integrado en la iniciativa solidaria RunCáncer, bajo el nombre Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València.

El acto contó con la presencia del presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trenor, además de numerosos miembros de la institución como el diputado de Deportes, Pedro Cuesta.

En su intervención Tomás Trenor destacó la importancia de un Circuito que aúna "deporte, compromiso y solidaridad". "Gracias a la Diputación de Valencia por el apoyo a este Circuito RunCáncer que venimos realizando ya doce años con su apoyo. Este año la Diputación ha querido reforzar su compromiso con el Circuito de Carreras al que hemos añadido el by Diputació de València. Para la Asociación Española Contra el Cáncer y la Junta Provincial de Valencia es fundamental este apoyo institucional, tanto por parte de la Diputación como por la de todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia, en este circuito deportivo y social que mueve a miles de ciudadanos en esta lucha contra el cáncer. Gracias a esta colaboración este proyecto sigue creciendo, llegando cada año a más municipios y a más personas.", destacó Trenor.

Según el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia el objetivo de este Circuito es que "cada paso, cada kilómetro, cada dorsal, se convierta en más investigación y más esperanza contra el cáncer. "En este 2026, como decía, damos un paso más con la incorporación de este Circuito de Carreras que tenía la Diputación, donde no solo había marchas sigo que también se corría con clasificación, para complementar las tradicionales marchas que tradicionalmente han sido y siguen siendo el corazón de este proyecto RunCáncer. Se refuerza el Circuito, se amplia la participación y se da un componente competititvo a muchos de los eventos. En definitiva estamos sumando deporte, compromiso y solidaridad. Queremos que este Circuito siga creciendo en el apoyo a la investigación porque la lucha contra el cáncer es una causa de todos", concluyó Trenor.

Después tomó la palabra el presidente de la Diputación de Valencia para quién RunCáncer representa un acto colectivo, "en el que cada paso que damos tiene un significado más grande": "Dicen que correr es un acto individual, que cada paso es un reto personal contra uno mismo, pero hay momentos en los que correr deja de ser una cosa individual para convertirse en una cosa profundamente colectiva, momentos en los que cada paso que damos tienen un significado más grande y eso es exactamente lo que representa Runcáncer".

Intervención de Vicent Mompó. / Raquel Abulaila

"Desde hace 12 años el circuito, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, ha demostrado que el deporte puede convertirse en una de las expresiones más poderosas de solidaridad que existen. Miles de personas, en más de un centenar de municipios, han salido a las calles para caminar, correr y, sobre todo, para demostrar que como sociedad somos capaces de unirnos ante uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Hoy damos un paso más en ese camino, la presentación del Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València no es solo una novedad deportiva dentro del calendario, sino que también es la consolidación de un movimiento que ya forma parte de la identidad solidaria de nuestra provincia", señaló Mompó. "Miles de marchas solidarias recorren cada año la provincia de Valencia demostrando que cuando se trata de ayudar, los valencianos y valencianas, siempre estamos a la altura. Ahora damos un paso más incorporando un Circuito que ya está estructurado en carreras competitivas dentro de ese calendario. Hablamos de 14 pruebas, que desde ya, formarán parte de ese nuevo Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, sustituyendo el tradicional Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia, uno de los primeros que hubo en nuestra provincia. Este conjunto de pruebas, permitirán a los corredores superarse y esforzarse por una clasificación general, pero mantendrán la esencia de este proyecto donde cada dorsal, cada kilómetro y que cada meta que crucemos tiene un objetivo más importante que cualquier marca personal. Aquí lo más importante no es quién llega primero, sino por qué se corre, es decir, por aquellos que están luchando contra la enfermedad, por aquellos que ya la han superado y para que la investigación y la prevención continúe avanzando. Por eso tiene tanto valor que el dorsal siga costando 5 euros, íntegramente solidarios. Esos 5 euros multiplicados por miles de corredores se convertirán en esperanza para muchas personas. RunCáncer es el mejor ejemplo de eso, es la demostración de que la solidaridad no entiende de edades, de ideologías, ni de fronteras".

"Hoy presentamos un nuevo Circuito, pero sobre todo celebramos que la provincia de Valencia vuelve a demostrar que sabe correr unida y que cuando la meta es ayudar a los demás aún sabe hacerlo mejor. Estoy convencido de que este nuevo Circuito será todo un éxito porque cuando el deporte y la solidaridad corren juntos la meta siempre vale la pena", acabó Mompó.

Vicent Mompó y Tomás Trenor, junto a varios diputados provinciales, posan con los dorsales y camisetas del Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València. / LIDIA MARTÍNEZ

Novedades

El renovado circuito ha incrementado el número de pruebas que lo componen, pasando de las 11 de 2025 a las 14 que por ahora están confirmadas para este año, a las que todavía puede unirse alguna más en próximas fechas. Para competir por la clasificación general del circuito, es suficiente con participar y terminar el mínimo de carreras que se exige en el reglamento (la mitad más una). La participación en el circuito continúa siendo gratuita, por lo que sólo es necesario abonar la inscripción de la carrera en la que cada atleta vaya a competir.

Este año el importe de las inscripciones en las carreras se ha unificado en 5 euros, que irán destinados íntegramente a financiar proyectos de investigación contra el cáncer. Además, en concordancia con el fin solidario del nuevo formato, se han eliminado los premios en metálico, sin perjuicio de poder obsequiar a los mejores clasificados con material deportivo.

Calendario de Carreras 2026

Esta nueva iniciativa arrancó el pasado domingo 1 de marzo en Rafelbunyol, donde ya se pudo comprobar el gran éxito de público y de recaudación que genera el nuevo proyecto, y se compone de 14 carreras.

01 de marzo: Rafelbunyol (6,5K)

Rafelbunyol (6,5K) 24 de abril: Montserrat (5K)

Montserrat (5K) 26 de abril: Paterna (4,5K)

Paterna (4,5K) 31 de mayo: Paiporta (5K)

Paiporta (5K) 27 de junio: Alboraia (10K)

Alboraia (10K) 05 de septiembre: L´Alcúdia (6K)

L´Alcúdia (6K) 26 de septiembre: Torrent (5K)

Torrent (5K) 27 de septiembre: Xàtiva (6,5K)

Xàtiva (6,5K) 18 de octubre: Valencia contra el Cáncer (6K)

Valencia contra el Cáncer (6K) 25 de octubre: Gandia (5K)

Gandia (5K) 08 de noviembre: Alfafar (8K)

Alfafar (8K) 15 de noviembre: L’Olleria (5K)

L’Olleria (5K) 13 de diciembre: Picassent (10K)

Picassent (10K) 27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Destino RunCáncer

Desde la primera edición, la Diputació de València ha creído en RunCáncer como un proyecto que va mucho más allá del deporte. Un circuito que, a través de la lucha por la investigación, une a municipios de toda la provincia en torno a la solidaridad, la vida saludable y el compromiso con la investigación.

Este año, la Diputació ha incrementado su implicación con RunCáncer impulsando, junto a la organización, este Circuito de Carreras. Pero además, la institución provincial también impulsa el turismo solidario entre municipios de la provincia de Valencia con el proyecto Destino RunCáncer, contribuyendo a que cada prueba, y cada pueblo, sea un punto de encuentro para miles de personas comprometidas con la causa.

Así, de la mano de la Diputació de València, RunCáncer, a través de Destino RunCáncer, invita a descubrir la provincia a través de sus marchas y carreras, que nos llevarán cada fin de semana a un municipio distinto, a sus calles, su entorno, su gente y su forma única de vivir la solidaridad.

Turismo, deporte y compromiso se dan la mano en un circuito que no solo suma kilómetros, sino experiencias, paisajes y apoyo a la lucha contra el cáncer.

Balance RunCáncer