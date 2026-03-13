Superdeportes 13/03/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 26 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la Entrevista FibraValencia, al jugador del Léleman Conqueridor Valencia, Rubén López, tras la victoria contra el lider, el Guaguas, y antes de recibir, en Nou Moles, al vigente campeón de la Copa del Rey, el Manacor. También en la sección Multideporte de FibraValencia charlamos con los campeones de la Liga Autonómica de Rugby M18, los jugadores de Les Abelles, Manu Cámara y Marc Artiles, y el entrenador de FibraValencia Les Abelles, Lucas Martín. Mientras, en la sección Teika, reservamos un espacio para la campaña "Juegan Ellas, Ganamos Todos", que ya se puede ver en las paradas de los autobuses de EMT Valencia. Por último, cerramos con la sección fija de Pilota Valenciana. En esta ocasión, conversamos con dos de los finalistas de la Lliga CaixaBank d'Escala i Corda Pro1, los jugadores del equipo que representan a l'Ajuntament de Benissa, Francés y Nacho. Los dos llegan acompañadas de nuestro experto en el deporte autóctono, Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).
