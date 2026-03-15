El Cárnicas Serrano, campeón de España de maratón por equipos

El Club de Atletismo Cárnicas Serrano se ha proclamado campeón de España de maratón por equipos este domingo en el marco del Maratón de Barcelona, que este año acogía también el campeonato nacional individual, máster y por equipos.

El conjunto valenciano suma así su cuarto título por equipos en la distancia, justo cuando se cumplen diez años de su primer campeonato nacional por clubes, logrado en la Maratón de Sevilla de 2016. Posteriormente, el club de Paterna volvió a proclamarse campeón en 2017 y 2018 y obtuvo los subcampeonatos en 2020, 2022, 2023 y 2025.

Las actuaciones de Nacho Giménez, Josep Gómez Sarriá, Rubén Palomeque y Octavio Sanchis han otorgado al equipo de Serrano la primera posición en la clasificación por equipos. Además, Nacho Giménez se ha proclamado subcampeón de España absoluto de maratón con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 16 segundos, mientras que Josep Gómez Sarriá ha finalizado en cuarta posición con una marca de 2 horas, 16 minutos y 45 segundos, muy cerca del podio.

José Ignacio Giménez, durante el Maratón de Barcelona de este domingo. / Daniel Meumann

La suma de los tiempos de los tres primeros atletas del Club de Atletismo Cárnicas Serrano representa además el mejor registro colectivo logrado por el club en las ediciones del Campeonato de España de maratón en las que ha conseguido el título, lo que refuerza el valor deportivo del resultado obtenido en Barcelona.

Ganadores y más podios

El campeonato individual masculino fue para Ricardo Rosado, mientras que el título femenino fue para Carolina Robles, en una edición que reunió a algunos de los principales especialistas nacionales de la distancia.

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Más allá del triunfo por equipos, la participación del club valenciano dejó también otras posiciones de podio, como la de Octavio Sanchis, campeón de España en categoría máster 40, o las de Josep Gómez Sarriá, Rubén Palomeque y Miguel Ángel Plaza, subcampeones de España en máster 35, 45 y 55, respectivamente.