El Fertiberia Puerto Sagunto se marcha al parón de selecciones afianzando la segunda plaza

El Fertiberia Puerto Sagunto vence de manera clara (38-22) al Trops Málaga en la vigesimocuarta jornada de la División de Honor Plata Masculina y sigue contando por victorias todos los partidos disputados hasta la fecha en el Pabellón Port de Sagunt. Los dos primeros goles del encuentro para los visitantes llegaron de las manos de Javi García, que transformó dos penas máximas provocadas por el central Javier Camas. Las primeras ventajas rojiblancas de +2 (4-2 y 6-4) estuvieron lideradas por los lanzamientos en apoyo de Javier Olivares y las paradas de Juani Villarreal. Una exclusión de dos minutos a Arnau Fernández en el minuto doce fue aprovechada por los malagueños para darle la vuelta al marcador (6-7) con los tantos de sus extremos Jesús Arca y Jesús Melgar.

El lanzamiento exterior de la primera línea porteña propició el primer tiempo muerto del choque por parte de Jesús Escañuela en el minuto dieciocho. Una pausa que no surtió efecto, ya que llegó una nueva máxima local de +3 (12-9). La brecha siguió acrecentándose a raíz de la exclusión de Juanma Cabrera en el minuto veintitrés, momento en el que se produjo el primer +4 (14-10) en el luminoso. Antes del descanso se aumentó la diferencia en dos dianas más, por lo que el resultado al descanso fue de 18-12. La segunda parte empezó de la peor de las maneras para los intereses de los valencianos, con la tarjeta roja directa a Antonio Capitán en el minuto treinta y tres, de la que no sacaron ningún rédito los andaluces. El parcial de 6-2 en los primeros siete minutos tras la reanudación obligó de nuevo a detener el partido a Jesús Escañuela, viendo cómo se le escapaba cualquier opción de poder puntuar. La novedad táctica de atacar siete contra seis no funcionó y los locales castigaron a puerta vacía, logrando el +12 (29-17).

Los minutos finales fueron un mero trámite debido a la abultada ventaja que existía en el 40x20. Pese a ello, los de la Comunidad Valenciana no levantaron el pie del acelerador hasta el final y, de hecho, obtuvieron su máxima diferencia a favor en el último segundo con el +16 (38-22) que cerró la contienda. Sergio Mallo dio entrada en la pista al pivote del filial de Primera Nacional, Marcos Castañeda, que pudo estrenar su cuenta goleadora con el primer equipo en competición oficial por partida doble.

Con la suma de estos dos nuevos puntos, el Fertiberia Puerto Sagunto se va al parón de selecciones con la segunda plaza de la competición (36 puntos) más consolidada respecto a cómo empezó la jornada. La victoria (27-21) de UBU San Pablo Burgos 2031 ante Fundación Agustinos Alicante, al que superan en la tabla clasificatoria, hace que los rojiblancos les saquen cuatro puntos, incluyendo el golaveraje particular entre ambos. El siguiente compromiso volverá a disputarse en el Pabellón Port de Sagunt, aunque esta vez corresponderá a la segunda eliminatoria, a partido único, de la Copa de S. M. el Rey. Los porteños recibirán al REBI Cuenca el miércoles 25 a partir de las 20:00 horas.

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (38): Juani Villarreal (-), Marcos Castañeda (2), Olivares (4), Paco Ruiz (4), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (4), Arnau Fernández (9), Gonzalo (3), David García (1), Matheus de Novais (2), Serradilla (3), Capitán (3), Zungri (-), Carlos Martín (1), Teixidor (1).

Trops Málaga (22): Jesús Arca (2), Juanma Cabrera (-), Nacho Moya (3), Jorge Villamarín (-), Pol Amores (-), Adrián Portela (2), Javier Camas (3), Javi García (7), Víctor Barderas (1), Jesús Melgar (2), Héctor Florido (-), Sebastián Restrepo (- ), Pablo Quintero (1), David Agudo (1).

Árbitros: Jordi Pinilla Iglesias y Eric Doiras Borras. Exclusiones: Marcos Castañeda, Arnau Fernández, Antonio Capitán, Juanma Cabrera y Víctor Barderas en forma de dos minutos y Antonio Capitán mediante tarjeta roja directa.

Parciales: 3-2, 5-4, 8-7, 12-9, 14-11, 18-12 (descanso); 22-14, 25-15, 29-18, 31-20, 35-21 y 38-22 (final).

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Incidencias: Partido de la 24.ª jornada de la División de Honor Plata Masculina, disputado en el Pabellón Port de Sagunt delante de 1200 espectadores aproximadamente. Previamente al inicio del encuentro, las Fallera Mayor de la comarca (Ana Martínez) y la madrina de la Targa Cecina de Italia (Gaia Favilli) realizaron el saque de honor.