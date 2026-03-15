El Servigroup Benidorm suma tres puntos de oro en Tarragona y vuelve a salir del descenso (1-3)

El Servigroup de Benidorm firmó una victoria de enorme valor en la pista del Instercap Asisa Tarragona SPSP al imponerse por 1-3 (15-25, 28-26, 16-25, 12-25) en el Pabellón Municipal Sant Pere i Sant Pau, un triunfo que permite al conjunto de Matías Guidolin salir de los puestos de descenso cuando restan únicamente dos jornadas para el final del campeonato.

Los benidormenses afrontaban el encuentro con la presión de sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de permanencia, y respondieron con un partido muy serio en una pista siempre incómoda por sus dimensiones y características.

Además, los resultados de la jornada reforzaron la importancia del triunfo. La derrota de UC3M Voleibol Leganés ante Cisneros La Laguna (0-3) y la caída en el tie-break de Bus Leader San Roque frente a Pamesa Teruel Voleibol (2-3) sitúan ahora al equipo canario en posiciones de descenso, mientras que el conjunto madrileño entra también en la lucha por evitar las dos últimas plazas.

Con este escenario, el Servigroup Benidorm afrontará las dos últimas jornadas como auténticas finales, incluida la visita en la última jornada a la pista del conjunto madrileño.

El equipo benidormense comenzó el partido con gran autoridad. Desde los primeros compases del encuentro impuso su ritmo ofensivo gracias al acierto de Valentino Vidoni y Carlos Dos Santos, protagonistas en ataque y bloqueo para abrir las primeras ventajas (3-7).

El dominio visitante fue creciendo con el paso de los puntos. Leandro Mejía aportó solidez en el centro de la red, mientras Miguel Ángel Martínez empezaba a marcar diferencias en ataque. Con el marcador ya muy favorable (12-20), el Servigroup Benidorm cerró el set con claridad por 15-25 tras un saque directo del capitán Sergio Ramírez.

Martínez y Vidoni lideraron la anotación del set con cinco puntos cada uno, en un parcial en el que los benidormenses sumaron cinco bloqueos, reflejo de su superioridad en la red.

El segundo parcial fue completamente distinto. El conjunto local comenzó más entonado, con Denis González asumiendo la responsabilidad ofensiva y generando problemas a la defensa visitante.

El Servigroup Benidorm logró ponerse por delante (8-11) gracias a varios errores del rival, pero el juego ofensivo benidormense perdió fluidez y Tarragona aprovechó la situación para equilibrar el marcador (15-15). En el tramo final la tensión fue máxima. Tras varias alternativas y un intercambio constante de ataques por el centro de la red, el set se decidió en un emocionante desenlace que terminó cayendo del lado local por 28-26.

Lejos de acusar el golpe, el equipo de Matías Guidolin reaccionó con determinación en el tercer set. Con Miguel Ángel Martínez de nuevo liderando el ataque y el bloque defensivo funcionando a gran nivel, el Servigroup Benidorm volvió a tomar el control del partido.

La ventaja creció rápidamente (9-15) con un equipo benidormense muy concentrado en cada acción. Luca Cuminetti se sumó al trabajo defensivo con varios bloqueos importantes, mientras que Vidoni seguía aportando equilibrio en todas las facetas del juego.

Con el marcador completamente dominado, los visitantes cerraron el set con autoridad por 16-25, recuperando la ventaja en el encuentro.

El cuarto set confirmó la superioridad del Servigroup Benidorm. Desde el inicio los visitantes mostraron una gran intensidad, con Leandro Mejía firmando un saque directo y Miguel Ángel Martínez anotando desde la zaga para marcar el ritmo ofensivo.

El servicio de Sergio Ramírez volvió a ser determinante para ampliar la diferencia (8-13) y dejar el partido muy encarrilado. Con el equipo completamente concentrado en cerrar el encuentro, Guidolin dio entrada a Xavi Fresquet en los compases finales para enfrentarse a su exequipo. Un último ataque de Mejía cerró el set por 12-25, certificando tres puntos vitales para el Servigroup Benidorm.

En el apartado individual, Miguel Ángel Martínez volvió a ser el referente ofensivo del conjunto benidormense con 22 puntos, seguido por Carlos Dos Santos (13), Cuminetti y Vidoni (12) y Leandro Mejía (11).

Por parte del conjunto tarraconense destacaron Denis González, con 17 puntos, y García-Torres, con 10.

Tras el encuentro, Matías Guidolin destacó la importancia del triunfo en un momento clave de la temporada: “Muy contento por la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y donde teníamos que dar lo mejor de nosotros para sacar estos tres puntos que son muy importantes para la clasificación”.

El técnico argentino subrayó que el equipo afronta ahora las dos últimas jornadas con opciones reales de lograr el objetivo: “Esta victoria nos permite salir de los puestos de descenso y afrontar las dos últimas jornadas con opciones de alcanzar la permanencia”.

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El Servigroup Benidorm encara así el tramo final del campeonato con todo por decidir y con el convencimiento de seguir luchando hasta el último balón por mantenerse una temporada más en la Superliga Masculina.