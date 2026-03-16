Resultados del fin de semana

La agenda deportiva del fin de semana del 13 al 15 de marzo vuelve a poner el foco en la amplia presencia de clubes de la Comunitat Valenciana en competiciones nacionales de múltiples disciplinas. Equipos valencianos compiten estos días en baloncesto, balonmano, rugby, voleibol, fútbol sala, fútbol americano, hockey hierba, hockey patines, bádminton y waterpolo, entre otros deportes, protagonizando una intensa jornada de actividad en distintas ligas y torneos. Esta guía reúne los encuentros y actuaciones de los representantes autonómicos en cada modalidad, ofreciendo una visión general del papel de los clubes de la Comunitat en el panorama deportivo del fin de semana y del seguimiento de su participación en las diferentes competiciones.

Baloncesto:

Baloncesto Masculino

Euroliga Masculina: Real Madrid (96) - Valencia Basket (79). (Clasificación)

Liga ACB: La Laguna Tenerife (89) - Valencia Basket (71). (Clasificación)

Primera FEB: HLA Alicante (80) - Monbus Obradoiro (103). (Clasificación)

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria (67) - Maderas Sorlí Benicarló (62); Proinbeni UPB Gandia (82) - Class Basquet Sant Antoni (84); Amics Castelló (101) - Homs U.E. Mataró (80). (Clasificación)

Tercera FEB

(Grupo EA): CB Puerto Sagunto (78) - Fundació Caixa Rural Vila-real (80); Halal Food Quality Uixó Bàsquet (73) - Bauhaus Godella (63); CB Jovens Almàssera (71) - Socage Jovens L'Eliana (74); CB Tabernes Blanques Fernando Gil (101) - BC Peñíscola (63); Topsurface NB Paterna - CB Morvedre; Picken Claret - Cemalu Aldaia; The Fitzgerald el Pilar - Amics Castelló B. (Clasificación)

(Grupo EB): Velabasket CB Sueca (108) - Lucentum Alicante (80); Decprocon Carolinas (52) - Maristas Valencia (55); Personalhome Adesavi (73) - CB Jorge Juan Castelló Since 1907 (81); CA Montemar - Rigalli Alginet; ESET Ontinet - CMG Hidráulica NB Torrent; Servigroup Benidorm - CBI Elche. (Clasificación)

Baloncesto Femenino

Liga Endesa Femenina: No hay jornada hasta el 22 de marzo por compromisos internacionales. (Clasificación)

Liga Femenina Challenge: Fustecma NBF Castelló - La Cordà NB Paterna (APLAZADO)

Liga Femenina 2: Esco Grupo Femenino Alcorcón (92) - CB Claret Benimaclet (70). (Clasificación)

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Recoletas Atlético Valladolid (31) - Horneo EÓN Alicante (30). (Clasificación)

El Horneo BM Alicante cayó por la mínima (31-30) ante Recoletas Atlético Valladolid en un partido muy igualado en Valladolid, donde los alicantinos compitieron hasta el final pero volvieron a quedarse sin premio. El conjunto dirigido por Roi Sánchez fue siempre a remolque en el marcador, llegando a estar cinco goles abajo, aunque reaccionó en varias ocasiones gracias a los tantos de Borragán y las paradas de Roberto, hasta colocarse a un solo gol en los últimos minutos. En un final muy ajustado, el equipo tuvo opciones incluso de empatar, pero la mala fortuna y algunas acciones arbitrales lo impidieron, dejando la victoria para los vallisoletanos y al Horneo con una derrota inmerecida tras su esfuerzo. Ahora, tras el parón por selecciones, el equipo volverá a jugar el 28 de marzo en el Pitiu Rochel ante Tubos Aranda Villa de Aranda.

Liga Guerreras Iberdrola: Super Amara Bera Bera (26) - Elda Prestigio (25); Rocasa Gran Canaria (24) - Atticgo Elche (19) ; BM Morvedre (24) - Caja Rural Aula Valladolid (17). (Clasificación)

División de Honor Oro Femenina: Anaitasuna - Grupo USA Handbol Mislata (Clasificación)

División de Honor Plata Masculina: Fertiberia Puerto Sagunto (38) - Trops Málaga (22) ; Attica 21 Hotels OAR Coruña (27) - Servigroup Benidorm (22) ; UBU San Pablo Burgos 2031 (27) - Fundación Agustinos Alicante (21). (Clasificación)

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Handbol Sant Quirze (19) - Club Almassora Balonmano (19); Fundació Handbol Sant Vicenç (24) - Atticgo Elche (20) ; Handbol Onda - MGC Mutua Handbol Ribes; Descansa: BM Marni Rosval. (Clasificación)

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: DH VRAC Quesos entrepinares (66) - Huesitos La Vila (12). (Clasificación)

El Huesitos La Vila sufrió una dura derrota frente al VRAC Quesos Entrepinares por 66-12 en los Campos de Pepe Rojo, en Valladolid, durante la segunda jornada de la segunda fase de la División de Honor de Rugby. El conjunto vilero no logró frenar el sólido juego del líder del campeonato, que dominó el encuentro desde los primeros minutos con gran eficacia ofensiva y solidez defensiva. A pesar del ensayo anotado por Santino Di Prima, transformado por Jerónimo Pandelo, el equipo alicantino no pudo mantener el ritmo de un VRAC muy inspirado que amplió su ventaja con el paso de los minutos.

El Rugby Club Valencia confirma su crecimiento con una sólida victoria ante Belenos / Guillermo Aracil

División de Honor Élite Masculina: Pasek Belenos (28) - Valencia RC (42); FibraValencia Les Abelles (26) - Gernika Rugby Taldea (27). (Clasificación)

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: No hay jornada este fin de semana. (Clasificación)

División de Honor B Femenina: Fase Final, final: Rugby Turia - A.V.R. FC Barça Rugby, se jugará el 22 de marzo.

Voleibol

Superliga Masculina: Instercap Asisa Tarragona SPSP (1) - Servigroup Playas de Benidorm (3); Léleman Conqueridor Valencia (1) - Conectabalear CV Manacor (3). (Clasificación)

Superliga 2 Masculina:

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón (3) - Rodi Balàfia Vòlei Lleida (0); UBE L'Illa Grau (2) - Club Natació Sabadell (3); Club Volei Roquetes (0) - CV GEMAVI Vinaròs (3). (Clasificación)

Grupo C: Conqueridor Valencia (3) - Mayurqa Voley Palma (0); Almendralejo Extremadura (3) - Club Voleibol Almoradí (0). (Clasificación)

Superliga 2 Femenina:

Grupo B: No ha habido jornada este fin de semana. (Clasificación)

Grupo C: Universidad de Granada (1) - Camporrosso Finestrat Medsur (3); Grupo Renovak CV Sant Joan (0) - Servigroup Playas Benidorm (3); Universidad de Granada (3)- Grupo Renovak CV Sant Joan (0); CDU Atarfe - CV Paterna Liceo (Se debe disputar)

Hockey hierba

El pasado fin de semana dio comienzo a la segunda vuelta de la División de Honor B con la primera jornada de la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Con tres equipos valencianos que lucharán por ascender a la máxima categoría y otros cuatro que pelearán por la salvación, la temporada de hierba reanuda sus competiciones nacionales.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa (4) - Real Sociedad 1927 (2). (Clasificación)

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant Atlético San Vicente (5) - Club Hockey Madrid Las Rozas (1) ; Real Grupo de Cultura Covadonga (1) - CH Xaloc (1). (Clasificación)

Hockey patines

Liga OK Masculina: ADISS Hockey Rivas (5) - AITEX PAS Alcoi (3). (Clasificación)

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum (2) - Girona Club Hoquei (4). (Clasificación)

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig (2) - Club Patín Alcorcón (0). (Clasificación)

Liga OK Bronce Masculina Sur: PAS Alcoi (2)- Tres Cantos Ibercenter PC (1). (Clasificación)

Fútbol sala

Primera División: Servigroup Peñíscola (7) - Illes Balears Palma Futsal (6) ; Family Cash Alzira (4) - Industrias Santa Coloma (8). (Clasificación)

Segunda División: Levante UD FS (2). - Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles (5). (Clasificación)

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: FS Sabadell (2) - Feme Castellón CFS (0). (Clasificación)

Segunda División B:

Grupo 2, Antiguoko KE Estudio Dental Barrenechea (2) - FS Picassent (0). (Clasificación)

Grupo 3, CFS Futsal Ibi Jypal Hogar (3)- Illes Balears Palma Futsal (4); CFS Bisontes Castellón (2)- CN Sabadell (2); Sant Quirze Valles, Assoc. Esp. F. Sala (5) - Nunsys El Pilar (4); Covisa Manresa (8) - Ye Faky FS (5). (Clasificación)

Grupo 4, Grupo López Bolaños F.S."A" (3) - CD Sporting La Nucía (2). (Clasificación)

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay jornada este fin de semana. (Clasificación)

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Sevilla (14) - Waterpolo Turia (11). (Clasificación)

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Leioa WP (18) - Club Waterpolo Elx Manolet (19). (Clasificación). En el Grupo D, Waterpolo Turia - AESE L'Hospitalet. (Clasificación)

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, CN Metropole (14) - Club Waterpolo Elx Selecte (12). (Clasificación). En el Grupo D, Colegio Brains - Club Nou Godella Natación. (Clasificación)

Fútbol americano

Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Las chicas del Valencia Firebats no vuelven a competir hasta el 21 de marzo. (Clasificación)

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats no vuelve a competir hasta el 21 de marzo. (Clasificación)

Otros eventos

Champions Cup de baloncesto 3×3 en Tailandia: España consigue la medalla de plata.

Los nombres de Carlos Martínez, Diego de Blas, Guim Expósito e Iván Aurrecoechea siguen haciendo historia en el Baloncesto 3x3 tras la conquista este domingo de la Medalla de Plata en la Champions Cup de Bangkok.

Copa de Europa de lanzamientos de atletismo en Chipre: Medalla de plata para Andrea Njimi Tankeu en el lanzamiento de disco Sub-23.

Serie Mundial de rugby 7 en Estados Unidos: España obtiene el 7to lugar.

Campeonato de España Sub-18 de atletismo en pista cubierta en Antequera: Medalla de Bronce para Mario Herrera en 400 metros. La también algecireña Alejandra Zarza compitió en la final de 1.500 metros lisos.

Campeonato del Mundo Universitario de Campo a Través:

GRUPAL: Oro en la clasificación global, oro en equipos masculino, plata por equipos femenina.

Individual:

Martín Segurola (Plata)

Marta Serrano (bronce)

Alejandro Quijada (bronce)

Campeonato de España Maratón Absoluto y Máster: 1er puesto: Ricardo Rosado Villaverde (Clasificación)

XL Volta La Marina: 1er puesto Jose Francisco Canto Mico (Clasificación)

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