La Fallera Mayor de València y la alcaldesa dan el pistoletazo de salida a la Falla del Maratón Valencia

La Falla Manuel de Falla-Tamarindos del barrio de Campanar ha inaugurado este lunes 16 de marzo su Falla World Record dedicada al Maratón Valencia en un acto que ha contado con la presencia de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades y su corte de honor, junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, que asistió acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, además de la directiva, presidentes y falleras mayores de la comisión de Tamarindos. Al acto asistió también la concejala de Deportes de València, Rocío Gil y representantes del atletismo popular valenciano.

Juan Roig y Paco Borao junto celebran el récord del mundo en València / F. Calabuig / SD

La falla más larga

El monumento, obra del artista fallero Miguel March Azor, que simboliza la mítica pasarela azul de llegada a meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias del Maratón Valencia Trinidad Alfonzo Zurich, ha logrado batir un récord histórico al convertirse en la falla más larga de la historia con 42 metros y 195 centímetros, emulando la distancia del maratón: 42,195 kms. A lo largo de la pasarela se sitúan los ninots que represenatan muchos de los estereotipos del maratón y donde no faltan figuras tan emblemáticas como el atleta del CA Serrano, Luis Félix Martínez o el famoso maratoniano de la piña en la cabeza que cada año participa en el Maratón Valencia. Y por supuesto, también están reflejados el mecenas y presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, que junto al presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, posan junto al atleta que acaba de batir el anhelado récord del mundo de maratón en València. Y para que el sueño sea perfecto, la marca por supuesto, baja por primera vez de las dos horas: 1:59:59.

La Fallera Mayor, junto a su Corte visitó el monumento y se interesó por todos los ninots de la falla. Al término de la visita, hubo intercambio de llibrets, fotos, insignias y más recuerdos entre todos los asistentes.

María José Catalá y José Luis Martínez-Almeida visitaron la falla / F. Calabuig / SD

Borao: "algún día lograremos ese récord en València"

Paco Borao se mostró orgulloso de que el Maratón Valencia tenga su propio monumento fallero: "es un reconocimiento muy bonito para una de las pruebas deportivas más famosas e importantes de España, es una forma perfecta de unir el mundo fallero al maratón, dos señas de identidad de València". El presidente de la SD Correcaminos espera que algún día se haga realidad ese récord del mundo que refleja la Falla Tamarindos: "Sin ninguna duda, creo que lo lograremos, estamos en ello, no sé cuánto tardaremos en conseguirlo, pero estoy seguro de que esto lo lograremos".

La falla representa la meta del Maratón Valencia / F. Calabuig / SD

Homenaje al Maratón

Uno de los grandes artífices de la falla ha sido su vicepresidente, Adrián Munilla a quien su pasión por el Maratón Valencia que ha corrido ya en 9 ocasiones, le inspiró: "estoy muy contento de cómo ha quedado, ha sido un gran trabajo, sobre todo, la plantà, ha sido difícil, hemos trabajado mucho, toda la comisión se ha volcado". Munilla agradeció el apoyo de patrocinadores e institucional: "estamos alucinando, somos una falla de barrio, pequeñita pero queríamos darnos a conocer, disfrutar, hacer algo diferente y lo hemos logrado. Hemos contado con la Fallera Mayor y su Corte de Honor, la alcaldesa, que ha venido con su invitado, el alcalde de Madrid", la concejala de deportes.... El vicepresidente, al igual que muchos maratonianos, se siente reflejado en la Falla: "es algo que tú has experimentado muchas veces, para lo que te preparas y ahora verlo combinado con mi otra pasión, las Fallas, es algo muy bonito".

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La Falla World Récord cuenta con el apoyo de algunos de los patrocinadores del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich como Cárnicas Serrano, Pinturas Isaval, Patatas Meléndez y Teika.