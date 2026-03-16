Jornada positiva para los equipos valencianos en la Fase Final de la DHB
El pasado fin de semana se disputó la segunda jornada de la Fase Final de la División de Honor B con triunfo del Valencia CH y del CH Carpesa que siguen en puesto de ascenso directo. En el grupo por la permanencia, la Universitat d’Alacant-San Vicente femenina logró un contundente triunfo y el Xaloc empató, y ambos siguen buscando la salvación. Tablas en el derbi autonómico masculino entre el Giner y el ‘Sanvi’ por 3 a 3.
Segunda jornada de la Fase Final de la División de Honor B. Los 7 equipos valencianos, con 3 de ellos peleando por el ascenso y el resto luchando por la permanencia, dejaron un balance positivo en un fin de semana donde se registró una única derrota, acompañadas de 3 triunfos y 2 empates.
El Valencia afianza su liderato en puestos de ascenso directo y el Sanvi golea para acercarse a la salvación
En la categoría femenina, concretamente en el Grupo 1 (ascenso), el Valencia CH prolongó su racha victoriosa con un solvente triunfo ante el Club Egara por 3 a 1 en el campo de hockey del poliesportiu Virgen del Carme-Beteró. Ainoa Civera, Eveline Van den Nieuwenhof y Martina Santos anotaron los goles del conjunto blanquinegro que sigue líder y mantiene sus opciones de ascenso directo.
Por su parte, el CD Giner de los Ríos perdió en su visita al RC Jolaseta por 2 a 0. Pese a la derrota, el equipo valenciano sigue 5º a un punto de las posiciones de Final 4.
En el Grupo 2 (permanencia), la Universitat d’Alacant-San Vicente logró un abultado triunfo por 5 a 1 ante el CH Madrid-Las Rozas gracias a los goles de Lucía Lamelas, Isabel Pérez (2) y Florencia Grom (2) que remontaron el tanto inicial del equipo madrileño. Con este resultado, las alicantinas salen del fondo de la clasificación, ascienden al 6º puesto y está a cuatro puntos de la permanencia. El Xaloc se trajo un punto a su visita al RGC Covadonga tras empatar 1 a 1 gracias al tanto de Kyara Valentina Fiege. El conjunto grana es 7º y está a 5 puntos de la salvación.
El Carpesa gana y aumenta sus opciones de ascenso directo
Jornada redonda para un CH Carpesa que se mantiene firme a la 3º plaza del grupo del ascenso de la División de Honor Masculina gracias al triunfo por 4 a 2 ante la Real Sociedad 1927. Xavier Guanter (2), Jorge Bellver y Mario García marcaron los goles del equipo blau. Cabe destacar que el Carpesa es tercero en la clasificación y al ser el único equipo no filial de los primeros 5 clasificados, lograría el ascenso directo el mejor equipo que no tiene representación en la máxima categoría. Los otros aspirantes al ascenso directo son CH Madrid-Las Rozas y Castelldefels HC que esta jornada perdieron y están a 6 y 7 puntos de distancias del Carpesa, respectivamente.
En el grupo por el ascenso, el CD Giner de los Ríos y la UA-San Vicente empataron 3 a 3 en el derbi autonómico. Marcos Roig, Joel Valverde e IMR marcaron los goles del equipo valenciano mientras que Agustín Fabián Porchia, José Manuel Sabater y Pedro Arques anotaron las dianas de los alicantinos. Con este resultado, el ‘Sanvi’ está en el segundo puesto y el Giner está en la sexta posición.
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