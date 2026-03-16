Jornada positiva para los equipos valencianos en la Fase Final de la DHB

Segunda jornada de la Fase Final de la División de Honor B. Los 7 equipos valencianos, con 3 de ellos peleando por el ascenso y el resto luchando por la permanencia, dejaron un balance positivo en un fin de semana donde se registró una única derrota, acompañadas de 3 triunfos y 2 empates.

El Valencia afianza su liderato en puestos de ascenso directo y el Sanvi golea para acercarse a la salvación

En la categoría femenina, concretamente en el Grupo 1 (ascenso), el Valencia CH prolongó su racha victoriosa con un solvente triunfo ante el Club Egara por 3 a 1 en el campo de hockey del poliesportiu Virgen del Carme-Beteró. Ainoa Civera, Eveline Van den Nieuwenhof y Martina Santos anotaron los goles del conjunto blanquinegro que sigue líder y mantiene sus opciones de ascenso directo.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos perdió en su visita al RC Jolaseta por 2 a 0. Pese a la derrota, el equipo valenciano sigue 5º a un punto de las posiciones de Final 4.

En el Grupo 2 (permanencia), la Universitat d’Alacant-San Vicente logró un abultado triunfo por 5 a 1 ante el CH Madrid-Las Rozas gracias a los goles de Lucía Lamelas, Isabel Pérez (2) y Florencia Grom (2) que remontaron el tanto inicial del equipo madrileño. Con este resultado, las alicantinas salen del fondo de la clasificación, ascienden al 6º puesto y está a cuatro puntos de la permanencia. El Xaloc se trajo un punto a su visita al RGC Covadonga tras empatar 1 a 1 gracias al tanto de Kyara Valentina Fiege. El conjunto grana es 7º y está a 5 puntos de la salvación.

El Carpesa gana y aumenta sus opciones de ascenso directo

Jornada redonda para un CH Carpesa que se mantiene firme a la 3º plaza del grupo del ascenso de la División de Honor Masculina gracias al triunfo por 4 a 2 ante la Real Sociedad 1927. Xavier Guanter (2), Jorge Bellver y Mario García marcaron los goles del equipo blau. Cabe destacar que el Carpesa es tercero en la clasificación y al ser el único equipo no filial de los primeros 5 clasificados, lograría el ascenso directo el mejor equipo que no tiene representación en la máxima categoría. Los otros aspirantes al ascenso directo son CH Madrid-Las Rozas y Castelldefels HC que esta jornada perdieron y están a 6 y 7 puntos de distancias del Carpesa, respectivamente.

En el grupo por el ascenso, el CD Giner de los Ríos y la UA-San Vicente empataron 3 a 3 en el derbi autonómico. Marcos Roig, Joel Valverde e IMR marcaron los goles del equipo valenciano mientras que Agustín Fabián Porchia, José Manuel Sabater y Pedro Arques anotaron las dianas de los alicantinos. Con este resultado, el ‘Sanvi’ está en el segundo puesto y el Giner está en la sexta posición.