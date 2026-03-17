ATLETISMO
Inicio de venta de entradas para el Campeonato de Europa de atletismo Valencia 2027
Los clubes de la Comunitat Valenciana se benefician de descuentos del 20% en unas localidades que oscilan entre 8€ y 55€
El campeonato en pista cubierta se celebrará en el Palau Velòdrom Luis Puig de València del 4 al 7 de marzo de 2027
El Comité Organizador del Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta que se celebrará en el Palau Velòdrom Luis Puig de Valencia del 4 al 7 de marzo de 2027, inicia este miércoles 18 de marzo la venta de entradas al público en general para la competición. El precio de las localidades oscila entre los 8€ de la más económica hasta los 55€ de la de mayor importe.
La venta de localidades incluye descuentos de los que pueden beneficiarse un amplio colectivo de aficionados. Así, los jóvenes con edades comprendidas entre los 2 y 14 años contarán con un descuento del 50% sobre el precio en las localidades con categoría B, C y D. Asimismo, los clubes de la Comunitat Valenciana contarán con un 20% de descuento mientras que los del resto del territorio nacional contarán con un 15% de descuento en la compra. Por último, aquellos aficionados con movilidad reducida disponen de entradas en la zona D y contarán con una entrada más, sin coste, para un acompañante.
Lleno en las gradas
El objetivo, según la organización del evento, es facilitar la posibilidad de que cualquier aficionado tenga la oportunidad de asistir a un campeonato de enorme interés deportivo e impacto mediático en cualquiera de sus jornadas, para llenar el Palau Luis Puig y crear una gran atmósfera para que todos los presentes disfruten de un evento único.
Las entradas podrán adquirirse a través de la web oficial del evento: www.valencia27.es
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