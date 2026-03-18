Fermín Cacho abandona el hospital tras superar un episodio cardíaco

Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 en Barcelona 92 y plata en 96 en Atlanta (EEUU), ha recibido el alta después de diecisiete días ingresado como consecuencia de un desfallecimiento que sufrió el día 28 de febrero en el que perdió el conocimiento como consecuencia de un problema cardiaco.

En estas más de dos semanas, el soriano, que estuvo dos días en la UCI del Hospital San Agustín de Linares, se ha sometido a diversas pruebas médicas y en dos ocasiones tuvo que ser trasladado a Jaén para ser observado y tratado en el Hospital Universitario de la capital, en el que se le practicó un cateterismo.

Mejoría desdse su ingreso

Precisamente, en este centro hospitalario es donde se le ha dado el alta médica después de someterse a más pruebas para conocer su estado de salud, que fue mejorando conforme pasaron los días, informó el Diario Jaén.

Fermín Cacho, en todo momento, ha estado acompañado por su familia y ha recibido numerosas muestras de apoyo y mensaje en los que se deseaba su pronta recuperación.

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El atleta de 57 años, ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia. Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994.