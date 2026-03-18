Dos jornadas que definirán los playoffs de Superliga

La Superliga de voleibol entra en el momento clave de la temporada. Las dos últimas jornadas marcarán los cruces de unos playoffs que ya tienen siete clasificados de las ocho plazas disponibles. El Léleman Conqueridor certificó su presencia en esta fase en la antepenúltima jornada tras la derrota del UC3M Voleibol Leganés y Cisneros La Laguna. El conjunto valenciano no pudo sumar ante Conectabalear CV Manacor (1-3), pero todavía tiene dos jornadas y la fase final para revertir una temporada convulsa lastrada por cuatro lesiones y una quinta que se produjo el pasado fin de semana.

Monfort, baja importante

Javier Monfort sufrió un esguince el pasado sábado tras un pisotón fortuito con uno de sus compañeros y se perderá como mínimo el próximo partido ante Pamesa Teruel. Un duelo clave que se vivirá también en Nou Moles el 21 de marzo a las 19:00 horas. Los turolenses vienen de ganar fuera de casa por 2-3 (20-25/27-25/25-27/25-23/11-15) al Bus Leader San Roque y le quitaron la quinta plaza al Léleman Conqueridor.

Los valencianos cayeron ante el vigente campeón de Copa del Rey. “Conectabalear CV Manacor llevaba una dinámica muy buena, es un equipo que ha ido creciendo año tras año y se ha consolidado en la parte alta. Era un partido duro, venían de ganar la Copa y no pudimos frenarlos en Nou Moles”, analizaba Rubén López. El resultado pasó factura en la clasificación dejando al equipo en la séptima posición con 29 puntos, a dos de sus rivales en esta penúltima jornada de Superliga.

Rubén López, ante su exequipo, el Pamesa Teruel

Para el central albaceteño será un duelo especial ante su ex equipo. “Es un partido bonito en el que voy a tener muchas ganas de jugar, de ver antiguos compañeros y de poder demostrar. Estuve dos temporadas en Teruel y les tengo mucho cariño”. Rubén analizaba lo que supuso aquel partido de ida en el devenir de la temporada. “Tenemos esa espinita clavada en Los Planos, porque aquel partido vino acompañado de lesiones”. Y es que el central no pudo acabar el partido por lesión y no volvió a jugar hasta pasados dos meses. “A partir de ahí no pudimos exprimir al equipo, tuvimos también las bajas de Aharón, de Luis Vidal, de Manu Furtado y ahora también la de Javi Monfort”.

Noticias relacionadas

Jornadas clave

Las plazas de los cuatro de arriba tampoco están decididas y pueden invertirse las posiciones en estas dos jornadas. CV Guaguas defiende el liderato con 54 puntos y acecha Grupo Herce Soria con 52 para asaltar la primera plaza. Algo más descolgados se encuentran CV Melilla y Conectabalear CV Manacor con 44 y 40 puntos respectivamente. Cuatro plazas que partirán con ventaja para afrontar la vuelta de los playoffs y un hipotético desempate. A falta de conocerse los cruces, el Léleman Conqueridor tiene el reto de llegar a esa fase decisiva con la mejor de sus versiones y superar en las últimas jornadas a dos rivales con los que pelea directamente por posición.