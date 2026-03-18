Todo lo que necesitas saber sobre el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Torun

22 atletas españoles estarán presentes en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Kujawy Pomorze, en Polonia, que se disputará este fin de semana, del 20 al 22 de marzo. Serán 12 hombres y 10 mujeres los que competirán en el Kujawsko-Pomorska Arena Toruń de la ciudad de Toruń, en la región de Kujawy Pomorze, que da nombre al campeonato. El mundial de pista cubierta es un campeonato bienal que llega a su 21ª edición y que inició su andadura hace 39 años, en 1985, 41 años si contamos la edición de Juegos Mundiales de 1985. Esto es todo lo que debemos saber del equipo español.

Tercer mundial consecutivo

El Campeonato Mundial de pista cubierta se disputará por tercer año consecutivo, tras Glasgow 2024 y Nanjing 2025, algo insólito en una competición bienal. Ello es debido a que la edición de 2020 en Nanjing no se pudo celebrar por la pandemia de covid-19 y fue reubicada el año pasado en el calendario. Tras la edición de 2014 en Sopot, el mundial de pista cubierta volverá a recalar en Polonia. La sede oficial se denomina Kujawy Pomorze (Cujavia y Pomerania en español), región al norte del país; el escenario es bastante más conocido, pues se trata del hasta hace poco denominado Arena Toruń de la ciudad de Toruń, ahora Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, en el que se disputó el europeo a cubierto de 2021, celebrado sin público por la pandemia de covid-19. La última cita universal celebrada en Polonia fueron los World Athletics Relays en la primavera de 2021 en Chorzów.

Toruń es una ciudad del centro-norte de Polonia, a orillas del río Vístula, el río nacional polaco, de unos 300.000 habitantes y que posee el Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, recinto cubierto capaz para 5.000 espectadores, inaugurado en 2014.

De viernes a domingo

El campeonato se disputará de viernes a domingo, del 20 al 22 de marzo, y como gran novedad habrá una prueba más que en anteriores campeonatos, pues se celebrará por primera vez en un mundial el relevo mixto de 4 x 400 metros. Y, en otro orden de cosas, añadamos que la mascota que veremos sobre la pista será un ganso, ave muy representativa de la región, llamado Goosie.

Quique Llopis, entre los que repiten

Cinco atletas del equipo español compitieron en el citado europeo a cubierto de 2021 en Toruń. Se trata de Paula Sevilla, Marta García, Mariano García, el valenciano Quique Llopis y Asier Martínez. El mejor puesto de todos ellos fue el del vallista navarro, Asier Martínez, que rozó la medalla al ser cuarto en los 60 metros vallas con 7.60, entonces marca personal. Por cierto, el binomio Quique-Asier en las vallas nos recuerda a aquel de Moracho-Sala en los años 80; el valenciano y el navarro han coincidido ya en 11 campeonatos internacionales, el mundial será el décimo segundo. Y añadamos que también sabe lo que es competir en el Arena Toruń el cántabro Mohamed Attaoui.

Eusebio Cáceres, capitán español

Los capitanes del equipo son esta vez Eusebio Cáceres y Paula Sevilla. Estrenan capitanía en un campeonato de esta envergadura. El alicantino ha sido internacional absoluto en 26 ocasiones, ésta será la vigésimo séptima. La manchega lo ha sido en 23. En el tercer lugar de este particular ránking se sitúa Jaël Bestué, con 20 internacionalidades. Otros seis atletas han vestido la camiseta nacional en 10 o más ocasiones: Quique Llopis, con 16; Marta García, con 13; Mariano García, con 12; Asier Martínez y Carmen Avilés, con 11; y Lorea Ibarzabal, con 10.

Eusebio Cáceres y Paula Sevilla / RFEA

El atleta del equipo que hace más tiempo que comenzó su andadura como internacional absoluto es Eusebio Cáceres, que lo fue en 2009, hace la friolera de 17 años. En 2017 debutó como internacional Paula Sevilla y en 2018 hizo lo propio Jaël Bestué. Ambas han sido internacionales todas las temporadas desde su debut de forma ininterrumpida (excepto en 2020, año en el que no tuvieron oportunidad). Cáceres ha sido internacional en 13 temporadas distintas. Esta vez no hay ningún novato en el equipo, los 22 componentes de equipo han sido internacionales absolutos anteriormente, al menos una vez. Y una vez lo han sido Gerson Pozo, Rocío Arroyo y Ana Prieto. Eso sí, debutan con la selección en short track cinco atletas: Carlos Sáez, Pol Oriach, Gerson Pozo, Rocío Arroyo y Ana Prieto.

Calendario de los atletas españoles / RFEA

Calendario de los atletas españoles / RFEA

Repiten en un Mundial Indoor

Hasta 11 de los 22 atletas que competirán en Toruń ya saben lo que es participar en un mundial en pista cubierta, una cifra alta, justamente la mitad del equipo. El líder en este apartado es Mariano García, que ha competido en las últimas tres ediciones: Belgrado 2022, Glasgow 2024 y Nanjing 2025. Dos campeonatos han disputado tanto Enrique Llopis y Asier Martínez (los de 2022 y 2024) como Lorea Ibarzabal y Marta García (los de 2024 y 2025), así como Eusebio Cáceres; el de Onil es un caso especial, pues ha disputado los de Estambul 2012 y Birmingham 2018.

Los más experimentados

¿Cuántos atletas de nuestro equipo han estado en los cinco grandes campeonatos? Es decir, en Juegos Olímpicos, mundiales outdoor e indoor y europeos también al aire libre y en pista cubierta. Pues 8, una cifra alta: Mohamed Attaoui, Enrique Llopis, Asier Martínez, Eusebio Cáceres, Jaël Bestué, Lorea Ibarzabal, Marta García y Carmen Avilés. La madrileña Blanca Hervás y la manchega Paula Sevilla, con su participación en Toruń 2026, se unirán a tan selecto grupo. El rey en este particular apartado es, como es de imaginar, Eusebio Cáceres, que ha estado presente en 18 “grandes”, una cifra muy alta. Le siguen Jaël Bestué, con 12: Quique Llopis con 11, y Paula Sevilla, Mariano García y Asier Martínez, con 10 “grandes”.

45 medallas para España

De las 45 medallas (3 de oro, 22 de plata y 20 de bronce) que han conseguido los atletas españoles en el campeonato del Mundo en pista cubierta a lo largo de la historia, dos de ellas han sido logradas por atletas que nos representarán en Toruń. Mariano García fue campeón del mundo en los 800 metros de Belgrado 2022 y Elvin Canales fue bronce en Nanjing 2025, también en 800 metros.

Eusebio Cáceres, el más veterano

El atleta más veterano es el capitán del equipo, Eusebio Cáceres, que tiene 34 años, cumplirá 35 en septiembre. Se convertirá en el tercer atleta español masculino más veterano de la historia en un mundial, tras Ángel David Rodríguez, que compitió en Birmingham 2018 con 37 años, y Carlos Sala, que lo hizo con 36 años en París 1997. La atleta más veterana del equipo es la madrileña Lorea Ibarzabal, que tiene 31 años.

Recordman y recordwoman españoles

Competirán en Toruń hasta ocho plusmarquistas españoles vigentes, cinco mujeres y tres hombres, de pruebas que se disputan en el campeonato. Ellas son Paula Sevilla (400m y 4x400m), Marta García (3.000m), Blanca Hervás (4x400m), Daniela Fra (4x400m y 4x400m mixto) y Carmen Avilés (4x400m mixto). Los hombres son Elvin Canales (800m), Enrique Llopis (60m vallas) y Markel Fernández (4x400m).

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Clubes más representados

Dos clubes aportan al equipo cuatro atletas cada uno. El New Balance Team contará con Blanca Hervás, Rocío Arroyo, Elvin Canales y Mariano García; y el Nike Running Club con Paula Sevilla, Lorea Ibarzabal, Pol Oriach y Asier Martínez. El Club Atletismo Adidas y el Facsa-Playas de Castellón se sitúan detrás de ellos con dos atletas; del Adidas son Jaël Bestué y Enrique Llopis y del Facsa-Playas de Castellón son Carmen Avilés y Gerson Pozo. Y siete clubes aportan siete atletas, uno cada uno: Atlético San Sebastián (Irati Mitxelena), Diputación Valencia Club de Atletismo (Ana Prieto), Barcelona Atletisme (Guillem Crespí), Fútbol Club Barcelona (Markel Fernández), Atletismo Badajoz Extremadura (García Zurita), Hoka (Carlos Sáez) y Centre Esportiu Colivenc (Eusebio Cáceres). Apuntemos finalmente que tres atletas poseen licencia independiente: Marta García, Daniela Fra y Mohamed Attaoui.