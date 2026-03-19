Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - FC Barcelona, jueves 19 de marzo a las 16:00 horas en el Roig Arena.

Valencia Basket - Olympiacos Piraeus, martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket - Covirán Granada, domingo 22 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Primera FEB: Grupo CAESA Seguros FC Cartagena - HLA Alicante , sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria - Spanish Basketball Academy, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Pla del Arc de Llíria; Lobe Huesca La Magia - Amics Castelló, sábado 21 de marzo de 2026 a las 20:15 horas; Bueno Arenas Albacete Basket - Proinbeni UPB Gandia, domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; Maderas Sorlí Benicarló - Ciudad Molina Basket, domingo 22 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre - The Fitzgerald el Pilar, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Fundació Caixa Rural Vila-real - Halal Food Quality Uixó Bàsquet , sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:15 horas; BC Peñíscola - CB Jovens Almàssera, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; Socage Jovens L'Eliana - Picken Claret, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; Cemalu Aldaia - Topsurface NB Paterna, domingo 22 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Amics Castelló B - CB Puerto Sagunto, domingo 22 de marzo de 2026 a las 18:45 horas.

Clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia - Servigroup Benidorm, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:15 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - Decprocon Carolinas, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; Lucentum Alicante - Personalhome Adesavi, domingo 22 de marzo de 2026 a las 11:00 horas; Rigalli Alginet - Velabasket CB Sueca, domingo 22 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; CBI Elche - ESET Ontinet, domingo 22 de marzo de 2026 a las 18:45 horas; Estudiantes Cartagena - CA Montemar, domingo 22 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. Descansa: CMG Hidráulica NB Torrent

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Spar Girona, domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:15 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna - Oses Construcción, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal de Paterna; Domusa Teknik ISB - Fustecma NBF Castelló, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - GEIEG Pacisa, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante - Tubos Aranda Villa de Aranda.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche - Mecalia Atlético Guardés, miércoles 18 de marzo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag; Elda Prestigio - Rocasa Gran Canaria, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez; Conservas Orbe Zendal BM Porriño - BM Morvedre, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:15 horas.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - BM Ikasa Boadilla, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón de La Canaleta.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Atticgo Elche - Handbol Sant Joan Despi A, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag; KH-7 BM. Granollers Atlètic - BM Marni Rosval, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; duelo autonómico entre Club Almassora Balonmano - Handbol Onda, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Polideportivo Municipal de Almàssera.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: Huesitos La Vila - Silicius Alcobendas Rugby, domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Estadio de El Pantano.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Valencia RC - Recoletas Salud Fénix, sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres; Complutense Cisneros Zeta - FibraValencia Les Abelles.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: Club Rugby Alcalá - CAU Valencia, sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Fase Final, final: Rugby Turia - A.V.R. FC Barça Rugby, se jugará el 22 de marzo.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm - Grupo Herce Soria Voleibol, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Raúl Mesa; Léleman Conqueridor Valencia - Pamesa Teruel Vb, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Nou Moles.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Cisneros La Laguna - UBE L'Illa Grau, sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:00 horas; Club Natació Sabadell - CV Mediterráneo Castellón, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas; CV GEMAVI Vinaròs - Arona Spring in Motion, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Familycash Xátiva Voleibol - Grupo Egido Pinto, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva; Club Voleibol Almoradí - CDE Parla Vóley, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Mayte Andreu; Grupo Alfil Marbella Costa del Voley - Conqueridor Valencia, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos - JS Hotels Cide Palma, viernes 20 de marzo de 2026 a las 20:30 horas en el Pabellón Pablo Herrera; CVS U Energía Sóller - Grau Élite Cementos, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: CV Paterna Liceo - Fedes Ascensores La Laguna, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz; Camporrosso Finestrat Medsur - Guía CDV UFP Canarias, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat; Mairena Vóley club - Grupo Renovak CV Sant Joan, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; Servigroup Playas Benidorm - Clínica Inmuv. Descubre Fuentes, sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Palau L'Illa de Benidorm.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva

Clasificación.

Hockey hierba

El pasado fin de semana dio comienzo a la segunda vuelta de la División de Honor B con la primera jornada de la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Con tres equipos valencianos que lucharán por ascender a la máxima categoría y otros cuatro que pelearán por la salvación, la temporada de hierba reanuda sus competiciones nacionales.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Vallés Esportiu - CH Carpesa , sábado 21 de marzo de 2026 a las 15:00 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente - SPV, sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante; RC Jolaseta - CD Giner de los Ríos, domingo 22 de marzo de 2026 a las 10:30 horas.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Derbi entre CD Giner de los Ríos - Valencia, sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Duelo autonómico entre CH Xaloc - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente, domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: HC Resa Cambre - Club Promoción Patín Raspeig, domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: El Club Promoción Patín Raspeig juega la jornada 21 el domingo 29 de marzo. El PAS Alcoi descansa esa jornada.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La jornada 23 para Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira se disputará el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Clasificación.

Segunda División: La jornada 24 para el Levante UD FS. se jugará el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Entrerrios Automatización- Feme Castellón CFS., sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:30 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, la jornada 26 para el FS Picassent se disputará el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, CFS Bisontes Castellón , Nunsys El Pilar y Ye Faky FS jugarán la jornada 26 el sábado 28 de marzo.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, El CD Sporting La Nucía juega la jornada 26 el sábado 28 de marzo.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Oviedo - San Fernando Valencia, sábado 21 de marzo a las 17:00 horas.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: CN. Ciutat de Palma - Waterpolo Turia, sábado 21 de marzo de 2026 a las 18:15 horas.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Club Waterpolo Elx Manolet - CN Vallirana, sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:45 horas en la Piscina del Polideportivo Municipal de Torrellano (Elche). En el Grupo D, CD Natación Boadilla - Waterpolo Turia, sábado 21 de marzo de 2026 a las 15:30 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, Club Waterpolo Elx Selecte - Santa Cruz de Tenerife Egheyde B, sábado 21 de marzo de 2026 a las 14:40 horas en la Piscina del Polideportivo Municipal de Torrellano (Elche). En el Grupo D, Club Nou Godella Natación - Fauga Unión Waterpolo Tenerife, domingo 22 de marzo de 2026 a las 15:00 horas en la Piscina Municipal SanAntonio de Benageber.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Barberà Rookies Fem. - Valencia Firebats Fem., sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:00 horas.

Resultados y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Mallorca Voltors - Valencia Firebats, sábado 21 de marzo de 2026 a las 14:30 horas.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Motor : 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, del 19 al 21 de marzo de 2026. Es la primera puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026, también para el IIRT (International Iberian Rally Trophy) y los certamenes autonómicos de Valencia y Murcia. La prueba, que transcurre por una treintena de poblaciones de la provincia de Alicante, está organizada por el Automóvil Club AIA.

Atletismo : 10K Pas Ras al Port de València , domingo 22 de marzo de 2026 de 09:00 a 10:30 horas. Organiza: C.A.Poblats Maritims.

Tras el aplazamiento de la prueba prevista para el pasado 14 de diciembre debido a la previsión de lluvias, la organización, en una decisión responsable orientada a garantizar la seguridad de los participantes, fijó la celebración de la carrera para el domingo 22 de marzo de 2026, en la que será la 37ª edición de una de las carreras con más solera en el calendario del running popular valenciano, ya que el Pas Ras al Port de València, es el 10K más antiguo de la ciudad.

Campeonato del Mundo Short Track / Torún (POL) - Fecha: 20/03/26 - 22/03/26 / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: WA

Quique Llopis y Eusebio Cáceres, convocados para el Mundial de Torun.

Campeonato de España 50 km y 100 km / Málaga. Fecha: 21/03/26 / Ruta / Nacional / Organiza: RFEA

LII Campeonato de España Sub-20 Short Track / Sabadell - Barcelona. Fecha: 21/03/26 - 22/03/26 / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: RFEA

5K SME VILA-REAL / Vila-Real - Castellón. Fecha: 22/03/26 / Jornada: M / Ruta / Nacional / Organiza: S.M.D. Ayto.Vila-Real

7ª Jornada en pista - Juegos Municipales de Benicarló / Benicarló - Castellón. Fecha: 22/03/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: C.A.Baix Maestrat

LIII Media Maratón Internacional Ciudad Elche y 10 Km Ciudad Elche / Elche - Alicante. Fecha: 22/03/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Ruta / Homologación: 2025 / Internacional / Organiza: C.A.Elche Decatlón

. Volta al Pantà, Guadalest 2026, sábado 21 de marzo a las 09:00 horas en Beniardá (Alicante)

. GR36. 2026, Montanejos - Vilavella, sábado 21 de marzo de 2026 a las 06:30 horas.

. Camí Bandolers, Senija, CTM 25/26, domingo 22 de marzo de 2026 a las 09:00 horas.

. XIV Mimamuca, Carrícola 2026, domingo 22 de marzo de 2026 a las 09:00 horas.

Ciclismo : VII Gran Premi Vicent Aparici – Memorial Francisco Soler Sanfrancisco, sábado 21 de marzo de 09:30 a 13:00 horas en la valenciana pedanía de Pinedo.

. Trofeo BTT Escoles-Bernia-Xaló Copa Alicantina, sábado 21 de marzo.

. Marcha BTT Pedralba, domingo 22 de marzo desde las 09:00 horas.

Publicación de Mes Esport Valencia sobre el Circuito MTB Valencia 2026.

. III The Millars UCI Gran Fondo World Series, domingo 22 de marzo en Castellón desde las 08:00 horas.

Video de The Millars Gran Fondo en Facebook.

. XL Volta La Marina 2026 - Etapa 6, domingo 22 de marzo en Dénia (Alicante). El recorrido será de 75,8 km y partirá de la capital de la Marina Alta, recorriendo La Xara hacia Pedreguer, Beniarbeig, el Ràfol d'Almúnia, Alt de Sorells, Pego, Alt Sagra, Orba, Alt Portet d'Orba, Parcent, Alcalalí, Orba, Benidoleig y de nuevo La Xara y Dénia.

Noticias relacionadas

. Trofeu Vil·la de Pego, domingo 22 de marzo en Pego (Alicante).