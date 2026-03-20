El Léleman Conqueridor se juega en casa un mejor cruce de playoff

El Léleman Conqueridor y el Pamesa Teruel se verán las caras este sábado 21 de marzo a las 19:00 horas en Nou Moles, en un partido clave de la penúltima jornada de la Superliga para determinar los futuros cruces de los playoffs y con la quinta plaza en juego. La competición ya tiene a siete de sus ocho clasificados pero tanto en la zona media como en la zona alta, todo estará en juego en estas dos últimas jornadas.

Los valencianos certificaron su billete a la fase final el pasado sábado a pesar de la derrota contra Conectabalear CV Manacor por 1-3. Ahora tienen en su mano recuperar esa quinta plaza ante dos rivales directos para disuadir todas las dudas y encarar la recta final con la mayor confianza y ante el cuarto clasificado, evitando a los tres mejores equipos hasta la fecha.

El sábado en Nou Moles se juntarán dos equipos que han llevado caminos paralelos esta temporada y que los han traído hasta la jornada 21 prácticamente en la misma situación. Tan solo dos puntos separan a los dos equipos, con ventaja para Pamesa Teruel que se encuentra con 31. Los aragoneses destituyeron a su entrenador, Fabián Muraco (ex entrenador también del Conqueridor) en enero, y el Léleman Conqueridor tuvo que apartar temporalmente a Emanuel Zanini hace unas semanas. El partido que se disputó en diciembre, que terminó con 3-1 (18-25/25-23/25-17/25-20) para el conjunto de Los Planos, tendrá un planteamiento diferente desde los banquillos. Ahora serán Pablo Díaz y Máximo Torcello quienes dirijan a sus respectivos equipos.

El Pabellón Nou Moles, ante un partido que puede ser clave para el playoff. / Germán Caballero

Aquel partido supuso un punto de inflexión en la dinámica del Léleman Conqueridor, que había comenzado la temporada con buenas sensaciones a pesar de la temprana lesión de Manu Furtado. Era la Jornada 9 y los valencianos solo habían perdido contra CV Guaguas, Conectabalear y habían conseguido un meritorio punto contra CV Melilla. La lesión de Rubén López al final del segundo set cambió el partido y los valencianos terminaron perdiendo el duelo. La sobrecarga del calendario con la CEV Challenge Cup trajo consigo más lesiones y el equipo no ha podido encontrar una racha positiva sostenida en el tiempo.

Ausencia del capitán

El Léleman Conqueridor llegará a este partido tras una derrota y con la lesión de Javier Monfort, que sufrió un pisotón fortuito de uno de sus compañeros. El capitán estará varias semanas de baja a causa del esguince y espera poder ayudar al equipo en el primer partido del playoff. En la otra parte de la red, los turolenses llega después de ganar fuera de casa por 2-3 (20-25/27-25/25-27/25-23/11-15) al Bus Leader San Roque. Germán Gómez se erigió protagonista con 34 puntos y pone en alerta a Nou Moles.

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Posibles cruces

En juego estarán los cruces contra uno de los cuatro equipos que dominan la zona alta de la clasificación. El CV Guaguas defenderá la primera plaza con 54 puntos y el Grupo Herce Soria mantiene las opciones del liderato con 52. La tercera y cuarta plaza queda en manos del CV Melilla (verdugo del Léleman en la Copa) y del Conectabalear CV Manacor, que con con 44 y 40 puntos respectivamente podrían ser los futuros rivales en playoffs de Conqueridor, Teruel o el propio Cisneros La Laguna, que se ha situado entre los dos con los mismos puntos que los valencianos.