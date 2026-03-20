El Rugby Turia, ante la tarde más importante de su historia

El Polideportivo Quatre Carreres acoge este sábado a las 18:00 un partido histórico para el Rugby Turia. Y es que el equipo valenciano se medirá al Barça Rugby en el encuentro más decisivo desde su creación en 2010, con el ascenso a la Liga Iberdrola en juego, con una única plaza disponible a la máxima categoría del rugby femenino nacional. Para el conjunto valenciano, además, supondría alcanzar por primera vez en su historia la élite del rugby español. Y, en caso de conseguirlo, se convertiría en el único representante de la Comunitat Valenciana en la máxima división femenina.

El equipo llega a la cita en un momento inmejorable. El Turia se ha plantado en la final después de completar una temporada impecable, sin conocer la derrota. Las valencianas han firmado un pleno de nueve victorias en nueve partidos y han consolidado una trayectoria que las ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes referencias de la fase de ascenso.

Semifinal

El último paso hasta la final lo dio con autoridad en casa. En semifinales, el Rugby Turia superó a Eibar Rugby Taldea por 38-17 en un encuentro muy completo, en el que volvió a mostrar su capacidad para dominar diferentes registros del juego. Nadina Cisa abrió el camino, Cristina López volvió a asumir galones en ataque y el equipo valenciano terminó de romper el partido con los ensayos de Nerea Silva y Carlota Pardo, autora de un doblete. Fue una victoria sólida, seria y con el sello de un equipo que lleva meses compitiendo con convicción.

Partido del Rugby Turia esa temporada. / Teika

El último rival

Enfrente estará un rival con peso, experiencia y hambre de regreso. El Barça Rugby alcanzó la final tras imponerse por 20-8 al BUC en semifinales, resolviendo el derbi catalán con eficacia en los momentos clave. El conjunto azulgrana, que descendió la pasada temporada de la Liga Iberdrola, tratará ahora de recuperar la categoría por la vía rápida. Su recorrido este curso también ha sido notable: solo ha perdido dos partidos en toda la temporada, y ambos han sido precisamente frente a Rugby Turia.

Ese dato añade contexto, pero no garantiza nada. El Turia ya sabe lo que es ganar al Barça y lo ha demostrado dos veces este curso: primero con un claro 39-3 y después con un trabajado 13-10 en Barcelona.

Temporada de ensueño y factor campo

La cita de Quatre Carreres reunirá, por tanto, a dos equipos con motivos poderosos para creer. El Turia llega impulsado por una temporada de ensueño, por el factor campo y por la posibilidad de firmar un hito sin precedentes. El Barça, por su parte, aterriza con el orgullo de un club acostumbrado a competir al máximo nivel y con la urgencia deportiva de volver a la Liga Iberdrola apenas un año después de su descenso.

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València ya tiene preparada una de esas tardes que pueden quedarse para siempre. Ochenta minutos para tocar la élite. Ochenta minutos para convertir una gran temporada en una página histórica del club. El Rugby Turia está a un paso de hacerlo realidad, aunque en caso de derrota, tendrá todavía una última oportunidad a través de la promoción.