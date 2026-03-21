RUGBY
El ascenso del Rugby Turia deberá esperar
Las valencianas pierden en Quatre Carreres ante el Barça Rugby (11-17) y dejan escapar el billete directo a la Liga Iberdrola
El Rugby Turia contó con el apoyo de 600 espectadores ante un rival al que habían ganado dos veces esta temporada
Con la miel en los labios. Así se quedaron las jugadoras del Rugby Turia este sábado tras una derrota por 11-17 ante el Barça Rugby en Quatre Carreres que deja a las valencianas sin el que habría sido un histórico ascenso directo a la Liga Iberdrola, máxima categoría del rugby femenino nacional. Eso sí, tras una espectacular temporada en la que sumaban pleno de victorias, todavía tendrán una última oportunidad de ascenso a través de la fase de promoción.
Las valencianas jugaban su encuentro más decisivo desde la creación del club en 2010, ante la posibilidad de alcanzar por primera vez en su historia la élite del rugby español y ser además el único representante de la Comunitat Valenciana en la máxima división femenina. Un objetivo que sigue a tiro aunque se haya escapado la vía más rápida.
Precedentes favorables
El rival, además, solo había perdido dos partidos en toda la temporada, y ambos precisamente frente a Rugby Turia (primero con un claro 39-3 y después con un 13-10 en Barcelona), aunque en el decisivo duelo de este sábado, pudo pesar la mayor experiencia de un equipo que descendió la pasada temporada de la Liga Iberdrola y que logra volver por la vía rápida.
Las locales contaron con el apoyo de 600 espectadores, quienes no pudieron celebrar el esperado ascenso, a la espera de una nueva oportunidad para un proyecto ambicioso que, tarde o temprano, estará entre los mejores de España. La igualdad, sin embargo, fue máxima hasta el final, ya que el partido solo se resolvió a falta de 3 minutos. El marcador reflejaba un ajustado 11-12, pero un ensayo de Elena Comadran puso el definitivo 11-17 en el minuto 77.
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